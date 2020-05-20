Усі розділи
Укр / Рус

ВООЗ зафіксувала рекордну кількість заражень COVID-19 за добу

Середа, 20 травня 2020, 22:47

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про найбільшу кількість випадків заражень коронавірусом за одну добу від початку пандемії.

Джерело: сайт ВООЗ

Пряма мова Гебреєсуса: "За останні 24 години в ВООЗ надійшли дані про 106 тис. випадків захворювання – це найбільший показник за добу з початку спалаху. Майже дві третини цих випадків зареєстровані в чотирьох країнах".

Деталі: Ймовірно, він мав на увазі США (11800 заражень за добу), Росію (8800), Індію (5500) та Чилі (4000). Дані з worldometers станом на 22:45.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна скликає позачергове засідання ТКГ через брехню про ЗСУ

Українська "Мрія" перевезла неякісні китайські респіратори до Польщі – ЗМІ

Зізнання у держзраді та диверсіях: правоохоронці визначили, що цінного в інтерв’ю Поклонської та Гіркіна

ВідеоПорошенко відреагував на "плівки Деркача": винні Коломойський та Офіс Зеленського

У Байдена "плівки Деркача" назвали діркою від бублика

Кабмін дозволив відкривати метро з 25 травня, але є умови

Усі головні новини...
Останні новини
22:59
Новини економіки: Зеленський, "адаптивний" карантин, відкриття метро
22:47
ВООЗ зафіксувала рекордну кількість заражень COVID-19 за добу
22:31
МЗС обурене спробами втручання Болгарії у внутрішні справи України
22:08
МЗС 22 травня звернеться до Морського трибуналу щодо компенсації за захоплення моряків
21:47
інфографікаУ 2019 році кількість IT-ФОПів зросла на 22%
21:35
Новини 20 травня: пресконференція Зеленського, послаблення карантину
21:26
Коронавірус подолала 90-річна пацієнтка з Тернопільщини
21:11
фотоБойовики з мінометів обстріляли житлові будинки на Донбасі
20:59
У Держдепі відреагували на натяки Зеленського, що здатні вплинути на вибори у США
20:39
Супрун каже, що Єрмак запрошував її до Національної ради реформ
Усі новини...