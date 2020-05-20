ВООЗ зафіксувала рекордну кількість заражень COVID-19 за добу

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про найбільшу кількість випадків заражень коронавірусом за одну добу від початку пандемії.

Джерело: сайт ВООЗ

Пряма мова Гебреєсуса: "За останні 24 години в ВООЗ надійшли дані про 106 тис. випадків захворювання – це найбільший показник за добу з початку спалаху. Майже дві третини цих випадків зареєстровані в чотирьох країнах".

Деталі: Ймовірно, він мав на увазі США (11800 заражень за добу), Росію (8800), Індію (5500) та Чилі (4000). Дані з worldometers станом на 22:45.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі