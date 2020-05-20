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ВОЗ зафиксировала рекордное количество заражений COVID-19 за сутки

Среда, 20 мая 2020, 22:47
ВОЗ зафиксировала рекордное количество заражений COVID-19 за сутки

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил о наибольшем количестве случаев заражений коронавирусом за сутки от начала пандемии.

Источник: сайт ВОЗ

Прямая речь Гебреесуса: "За последние 24 часа в ВОЗ поступили данные о 106 тыс. случаев заболевания - это самый большой показатель за сутки с начала вспышки. Почти две трети этих случаев зарегистрированы в четырех странах".

Детали: Вероятно, он имел в виду США (9400 заражений в сутки), Россию (8800), Индию (5500) и Чили (4000). Данные по worldometers состоянию на 22:45.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

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