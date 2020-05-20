У світі нарахували 5 млн заражень COVID-19, з них 2 – одужали
Середа, 20 травня 2020, 23:36
Понад 5 мільйонів людей заразилися коронавірусом у світі від початку пандемії, а 2 мільйони вже одужали.
Джерело: Worldometers
Деталі: Наразі зафіксували 5 054 133 захворювань на COVID-19.
Серед них 327 938 померли, а 2 005 840 перебороли хворобу.
Лише на одну країну припадає майже третина усіх заражень – в США понад 1,5 млн захворювань.
У них же найбільше смертей – майже 95 тисяч та одужань – понад 366 тисяч.
В Україні з початку пандемії зафіксували понад 19,2 тисячі захворювань, з яких 564 людини померли, а майже 6 тисяч вилікувалися.
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Українська правда