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В мире насчитали 5 млн заражений COVID-19, из них 2 – выздоровели

Среда, 20 мая 2020, 23:36

Более 5 миллионов человек заразились коронавирусом в мире с начала пандемии, а 2 миллиона уже выздоровели.

Источник: Worldometers

Детали: Сейчас зафиксировали 5 054 133 заболеваний COVID-19.

Среди них 327 938 умерли, а 2 005 840 преодолели болезнь.

Только на одну страну приходится почти треть всех заражений - в США более 1,5 млн заболеваний.

В них больше всего смертей - почти 95 тысяч и выздоровлений - более 366 тысяч.

В Украине с начала пандемии зафиксировали более 19,2 тысячи заболеваний, из которых 564 человека погибли, а почти 6 тысяч вылечились.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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