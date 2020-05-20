В мире насчитали 5 млн заражений COVID-19, из них 2 – выздоровели
Среда, 20 мая 2020, 23:36
Более 5 миллионов человек заразились коронавирусом в мире с начала пандемии, а 2 миллиона уже выздоровели.
Источник: Worldometers
Детали: Сейчас зафиксировали 5 054 133 заболеваний COVID-19.
Среди них 327 938 умерли, а 2 005 840 преодолели болезнь.
Только на одну страну приходится почти треть всех заражений - в США более 1,5 млн заболеваний.
В них больше всего смертей - почти 95 тысяч и выздоровлений - более 366 тысяч.
В Украине с начала пандемии зафиксировали более 19,2 тысячи заболеваний, из которых 564 человека погибли, а почти 6 тысяч вылечились.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Украинская правда