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В МЗС відреагували на оцінку РФ президентства Зеленського

Четвер, 21 травня 2020, 06:11
В МЗС відреагували на оцінку РФ президентства Зеленського

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву Росії щодо річниці президентства Володимира Зеленського, назвавши її спробою розколоти українське суспільство та прикладом дезінформації. 

Джерело: коментар МЗС 

Дослівно: "Коментар Департаменту інформації та преси МЗС РФ щодо річниці вступу на посаду Президента України Володимира Зеленського є черговою спробою Росії втрутитися у внутрішні справи України, нав’язати спотворені інтерпретації реальності, розколоти українське суспільство і відволікти увагу від питання власної міжнародно-правової відповідальності за агресію проти України".

Деталі: У відомстві вважають, що в заяві МЗС РФ присутня мова ворожнечі та відсутній конструктив. 

"Мова ворожнечі коментаря МЗС РФ не містить навіть натяку на конструктив і ставить під сумнів налаштованість російської сторони до дипломатичного врегулювання", – йдеться у повідомленні. 

В МЗС нагадали, що Україна намагається врегулювати конфлікт на Донбасі дипломатичним шляхом. 

"Очікуємо на зміну Росією пропагандистської риторики і перехід до конструктивної взаємодії з метою деокупації окремих районів Донецької та Луганської областей і Криму", – підсумували в МЗС.

Що передувало: МЗС РФ опублікувало заяву до річниці президентства Володимира Зеленського. Росіяни звинуватили Зеленського лише у декларуванні добрих намірів. В МЗС також заявили, що русофобія в Україні отримала нове дихання. 

Читати також: Рік Зе-дипломатії: що отримала і що втратила зовнішня політика України за нового президента

Нагадаємо: 

  • 20 травня президент Володимир Зеленський зібрав пресконференцію до річниці перебування на посаді. "Українська правда" зібрала основні тези пресконференції Зеленського. 

Українська правда
Теми: МЗСРосіяЗеленський
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