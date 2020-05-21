В МЗС відреагували на оцінку РФ президентства Зеленського

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву Росії щодо річниці президентства Володимира Зеленського, назвавши її спробою розколоти українське суспільство та прикладом дезінформації.

Джерело: коментар МЗС

Дослівно: "Коментар Департаменту інформації та преси МЗС РФ щодо річниці вступу на посаду Президента України Володимира Зеленського є черговою спробою Росії втрутитися у внутрішні справи України, нав’язати спотворені інтерпретації реальності, розколоти українське суспільство і відволікти увагу від питання власної міжнародно-правової відповідальності за агресію проти України".

Деталі: У відомстві вважають, що в заяві МЗС РФ присутня мова ворожнечі та відсутній конструктив.

"Мова ворожнечі коментаря МЗС РФ не містить навіть натяку на конструктив і ставить під сумнів налаштованість російської сторони до дипломатичного врегулювання", – йдеться у повідомленні.

В МЗС нагадали, що Україна намагається врегулювати конфлікт на Донбасі дипломатичним шляхом.

"Очікуємо на зміну Росією пропагандистської риторики і перехід до конструктивної взаємодії з метою деокупації окремих районів Донецької та Луганської областей і Криму", – підсумували в МЗС.

Що передувало: МЗС РФ опублікувало заяву до річниці президентства Володимира Зеленського. Росіяни звинуватили Зеленського лише у декларуванні добрих намірів. В МЗС також заявили, що русофобія в Україні отримала нове дихання.

Читати також: Рік Зе-дипломатії: що отримала і що втратила зовнішня політика України за нового президента

Нагадаємо: