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Укр / Рус

В МИД отреагировали на оценку РФ президентства Зеленского

Четверг, 21 мая 2020, 06:11

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление России о годовщине президентства Владимира Зеленского, назвав ее попыткой расколоть украинское общество и примером дезинформации.

Источник: комментарий МИД

Дословно: "Комментарий Департамента информации и печати МИД РФ касательно годовщины вступления в должность Президента Украины Владимира Зеленского является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины".

Детали: В ведомстве считают, что в заявление МИД РФ присутствует язык вражды и нет конструктива.

"Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию", – говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что Украина пытается урегулировать конфликт на Донбассе дипломатическим путем.

"Ожидаем смену Россией пропагандистской риторики и переход к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма", – подытожили в МИД.

Что предшествовало: МИД РФ опубликовало заявление к годовщине президентства Владимира Зеленского. Россияне обвинили Зеленского только в декларировании добрых намерений. В МИД также заявили, что русофобия в Украине получила новое дыхание. 

Читать также: Год Зе-дипломатии: что получила и потеряла внешняя политика Украины при президенте

Напомним:

  • 20 мая президент Владимир Зеленский собрал пресс-конференцию к годовщине пребывания в должности. "Украинская правда" собрала основные тезисы пресс-конференции Зеленского.

Украинская правда
Темы: МИДРосcияЗеленский


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