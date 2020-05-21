Парламент Іспанії вп’яте продовжив "коронавірусний" надзвичайний стан

Уряд меншості в Іспанії у середу зумів уп’яте отримати підтримку парламенту на продовження надзвичайного стану через коронавірус ще на два тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Надзвичайний стан в Іспанії, де коронавірус забрав понад 27 тисяч життів, триватиме як мінімум до 7 червня.

"Шлях, якими ми йдемо, є єдиним, що може перемогти вірус. Дякую всім членам парламенту, які підтримали надзвичайний стан, оскільки своїм голосом вони врятували тисячі життів", - заявив прем'єр-міністр Педро Санчес у парламенті.

З моменту початку національного карантину 14 березня в Іспанії було підтверджено понад 230 тисяч інфекцій коронавірусу, але кількість нових заражень зменшується.

Санчес стверджує, що Іспанії все ще потрібно утримувати жорсткий контроль над ситуацією з охороною здоров’я у той час, як країна починає послаблювати обмеження та відновлювати економічну діяльність.

Надзвичайний стан дає уряду повноваження обмежувати конституційні права, такі як вільне пересування та зібрання громадян.

Невеликі магазини знову відкрилися у більшій частині Іспанії, але не у важко уражених Мадриді та Барселоні. Подорожі між провінціями залишаються суворо обмеженими.