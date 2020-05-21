Парламент Испании в пятый раз продолжил "коронавирусное" чрезвычайное положение

Правительство меньшинства в Испании в среду сумело в пятый раз получить поддержку парламента на продолжение чрезвычайного положения из-за коронавируса еще на две недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Чрезвычайное положение в Испании, где коронавирус унес более 27 000 жизней, продлится как минимум до 7 июня.

"Путь, которым мы идем, является единственным, что может победить вирус. Спасибо всем членам парламента, которые поддержали чрезвычайное положение, поскольку своим голосом они спасли тысячи жизней", - заявил премьер-министр Педро Санчес в парламенте.

С момента начала национального карантина 14 марта в Испании было подтверждено более 230 000 инфекций коронавируса, но количество новых заражений уменьшается.

Санчес утверждает, что Испании все еще нужно удерживать жесткий контроль над ситуацией со здравоохранением в то время, как страна начинает ослаблять ограничения и восстанавливать экономическую деятельность.

Чрезвычайное положение дает правительству полномочия ограничивать конституционные права, такие как свободное передвижение и собрания граждан.

Небольшие магазины снова открылись в большей части Испании, но не в тяжело пораженных Мадриде и Барселоне. Путешествия между провинциями остаются строго ограниченными.