Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Індекс глобального розвитку через COVID-19 вперше за 30 років буде негативним – ООН

Четвер, 21 травня 2020, 09:18
Індекс глобального розвитку через COVID-19 вперше за 30 років буде негативним – ООН

Коронавірус завдав потрійного удару по глобальному людському розвитку, негативно вплинувши одночасно на охорону здоров'я, освіту і доходи людей у всьому світі, тому очікується, що цей індекс уперше з початку відстеження покаже негативні значення.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на доповідь Програми розвитку ООН, опубліковану 20 травня

Пряма мова глави програми Ахіма Штайнера: "За останні 30 років у світі відбулося багато криз, включно з глобальною фінансовою кризою 2007-2009 років. Кожна із них сильно вдарили по людському розвитку, але, загалом, досягнення в сфері розвитку накопичувалися з року в рік. COVID-19 з його потрійним ударом – по охороні здоров'я, освіті та рівнем доходів – може змінити цю тенденцію".

Деталі: У доповіді про людський розвиток оцінюється показник, який визначається поєднанням освіти, охорони здоров'я та рівня життя людей у світі, як у багатих, так і в бідних країнах. У ньому йдеться, що COVID-19 – це "збільшувальне скло нерівності в світі".

Прогнозують, що у 2020 році темпи скорочення людського розвитку будуть набагато вищими в країнах, що розвиваються, які гірше справляються з соціально-економічними наслідками пандемії, ніж фінансово благополучні країни.

За оцінками ПРООН, коли в світі закрили школи через коронавірус, то в країнах з низьким рівнем людського розвитку 86% дітей фактично не отримували освіти. Багато в чому це пов'язано з відсутністю доступу до онлайн-навчання. При цьому у країнах з високим розвитком цей показник склав 20%.

У ПРООН заявляють, що криза показала, наскільки необхідно "рішуче і орієнтоване на справедливість втручання", оскільки багато країн ще більше відстануть у розвитку, якщо не спробувати скоротити розрив між ними і більш благополучними країнами.

Щоб подолати труднощі, викликані кризою, в ООН виділили кілька пріоритетних напрямків роботи –  захист систем і служб охорони здоров'я, посилення соціального захисту, захист робочих місць, малого і середнього бізнесу та працівників неформального сектора, сприяння миру і довіри для створення соціальної згуртованості – і закликали міжнародне співтовариство сприяти цьому.

ООН почала відслідковувати індекс глобального людського розвитку з 1990 року.
  

"Українська правда" у Threads

Теми: світкоронавірусООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
світ
Латиноамериканські країни не захотіли бачити Зеленського на саміті з ЄС – ЗМІ
Крила Кремля. УП знайшла літаки російських еліт, які обходять санкції
Ціна українського життя
Останні новини
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи
Усі новини...
Реклама: