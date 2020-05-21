Усі розділи
Укр / Рус

Індекс глобального розвитку через COVID-19 вперше за 30 років буде негативним – ООН

Четвер, 21 травня 2020, 09:18

Коронавірус завдав потрійного удару по глобальному людському розвитку, негативно вплинувши одночасно на охорону здоров'я, освіту і доходи людей у всьому світі, тому очікується, що цей індекс уперше з початку відстеження покаже негативні значення.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на доповідь Програми розвитку ООН, опубліковану 20 травня

Пряма мова глави програми Ахіма Штайнера: "За останні 30 років у світі відбулося багато криз, включно з глобальною фінансовою кризою 2007-2009 років. Кожна із них сильно вдарили по людському розвитку, але, загалом, досягнення в сфері розвитку накопичувалися з року в рік. COVID-19 з його потрійним ударом – по охороні здоров'я, освіті та рівнем доходів – може змінити цю тенденцію".

Деталі: У доповіді про людський розвиток оцінюється показник, який визначається поєднанням освіти, охорони здоров'я та рівня життя людей у світі, як у багатих, так і в бідних країнах. У ньому йдеться, що COVID-19 – це "збільшувальне скло нерівності в світі".

Прогнозують, що у 2020 році темпи скорочення людського розвитку будуть набагато вищими в країнах, що розвиваються, які гірше справляються з соціально-економічними наслідками пандемії, ніж фінансово благополучні країни.

За оцінками ПРООН, коли в світі закрили школи через коронавірус, то в країнах з низьким рівнем людського розвитку 86% дітей фактично не отримували освіти. Багато в чому це пов'язано з відсутністю доступу до онлайн-навчання. При цьому у країнах з високим розвитком цей показник склав 20%.

У ПРООН заявляють, що криза показала, наскільки необхідно "рішуче і орієнтоване на справедливість втручання", оскільки багато країн ще більше відстануть у розвитку, якщо не спробувати скоротити розрив між ними і більш благополучними країнами.

Щоб подолати труднощі, викликані кризою, в ООН виділили кілька пріоритетних напрямків роботи –  захист систем і служб охорони здоров'я, посилення соціального захисту, захист робочих місць, малого і середнього бізнесу та працівників неформального сектора, сприяння миру і довіри для створення соціальної згуртованості – і закликали міжнародне співтовариство сприяти цьому.

ООН почала відслідковувати індекс глобального людського розвитку з 1990 року.
  

Теми: світкоронавірусООН


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЗеленські привітали з Днем вишиванки й подарували сорочки Трампу, Макрону і Трюдо

В Україні нових випадків COVID-19 ледь не у вдвічі більше за тих, хто одужав

На Луганщині загинув командир батальйону "Луганськ-1"

Україна скликає позачергове засідання ТКГ через брехню про ЗСУ

Українська "Мрія" перевезла неякісні китайські респіратори до Польщі – ЗМІ

Зізнання у держзраді та диверсіях: правоохоронці визначили, що цінного в інтерв’ю Поклонської та Гіркіна

Усі головні новини...
світ
Україна відкриває кордони для пасажирського транспорту, але не для всього
МЗС почав вести переговори щодо відкриття авіарейсів за кордон
Світ без/майбутнього
Останні новини
09:34
Міжбанківський день: гривня подешевшала, НБУ не втручався
09:33
фотоЗеленські привітали з Днем вишиванки й подарували сорочки Трампу, Макрону і Трюдо
09:19
Три міністри полетіли на Буковину через коронавірус
09:18
Індекс глобального розвитку через COVID-19 вперше за 30 років буде негативним – ООН
08:56
Парламент Іспанії вп’яте продовжив "коронавірусний" надзвичайний стан
08:51
В Україні нових випадків COVID-19 ледь не у вдвічі більше за тих, хто одужав
08:43
Від коронавірусу у Франції за добу померли 110 людей
08:31
До дня вишиванки Google створив гарний дудл
08:16
Греція відкриє туристичний сезон у червні
08:00
Головні новини середи і ночі: пресконференція Зеленського, послаблення карантину
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!