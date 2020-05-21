Індекс глобального розвитку через COVID-19 вперше за 30 років буде негативним – ООН

Коронавірус завдав потрійного удару по глобальному людському розвитку, негативно вплинувши одночасно на охорону здоров'я, освіту і доходи людей у всьому світі, тому очікується, що цей індекс уперше з початку відстеження покаже негативні значення.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на доповідь Програми розвитку ООН, опубліковану 20 травня

Пряма мова глави програми Ахіма Штайнера: "За останні 30 років у світі відбулося багато криз, включно з глобальною фінансовою кризою 2007-2009 років. Кожна із них сильно вдарили по людському розвитку, але, загалом, досягнення в сфері розвитку накопичувалися з року в рік. COVID-19 з його потрійним ударом – по охороні здоров'я, освіті та рівнем доходів – може змінити цю тенденцію".



Деталі: У доповіді про людський розвиток оцінюється показник, який визначається поєднанням освіти, охорони здоров'я та рівня життя людей у світі, як у багатих, так і в бідних країнах. У ньому йдеться, що COVID-19 – це "збільшувальне скло нерівності в світі".



Прогнозують, що у 2020 році темпи скорочення людського розвитку будуть набагато вищими в країнах, що розвиваються, які гірше справляються з соціально-економічними наслідками пандемії, ніж фінансово благополучні країни.



За оцінками ПРООН, коли в світі закрили школи через коронавірус, то в країнах з низьким рівнем людського розвитку 86% дітей фактично не отримували освіти. Багато в чому це пов'язано з відсутністю доступу до онлайн-навчання. При цьому у країнах з високим розвитком цей показник склав 20%.



У ПРООН заявляють, що криза показала, наскільки необхідно "рішуче і орієнтоване на справедливість втручання", оскільки багато країн ще більше відстануть у розвитку, якщо не спробувати скоротити розрив між ними і більш благополучними країнами.



Щоб подолати труднощі, викликані кризою, в ООН виділили кілька пріоритетних напрямків роботи – захист систем і служб охорони здоров'я, посилення соціального захисту, захист робочих місць, малого і середнього бізнесу та працівників неформального сектора, сприяння миру і довіри для створення соціальної згуртованості – і закликали міжнародне співтовариство сприяти цьому.



ООН почала відслідковувати індекс глобального людського розвитку з 1990 року.

