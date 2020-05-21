Индекс глобального развития из-за COVID-19 впервые за 30 лет будет отрицательным – ООН

Коронавирус нанес тройной удар по глобальному человеческому развитию, отрицательно повлияв одновременно на здравоохранение, образование и доходы людей во всем мире, поэтому ожидается, что этот индекс впервые с начала отслеживания покажет отрицательные значения.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на доклад Программы развития ООН, опубликованный 20 мая

Прямая речь главы программы Ахима Штайнера: "За последние 30 лет в мире произошло много кризисов, включая глобальный финансовый кризис 2007-2009 годов. Каждый из них сильно ударил по человеческому развитию, но, в общем, достижения в сфере развития накапливались из года в год. COVID-19 с его тройным ударом – по здравоохранению, образованию и уровню доходов – может изменить эту тенденцию".

Детали: В докладе о человеческом развитии оценивается показатель, который определяется сочетанием образования, здравоохранения и уровня жизни людей в мире, как в богатых, так и в бедных странах. В нем говорится, что COVID-19 – это "увеличительное стекло неравенства в мире".

Прогнозируют, что в 2020 году темпы сокращения человеческого развития будут намного выше в развивающихся странах, которые хуже справляются с социально-экономическими последствиями пандемии, чем финансово благополучные страны.

По оценкам ПРООН, когда в мире закрыли школы из-за коронавируса, то в странах с низким уровнем человеческого развития 86% детей фактически не получали образования. Во многом это связано с отсутствием доступа к онлайн-обучению. При этом в странах с высоким развитием этот показатель составил 20%.

В ПРООН заявляют, что кризис показал, насколько необходимо "решительное и ориентированное на справедливость вмешательство", поскольку многие страны еще больше отстанут в развитии, если не попытаться сократить разрыв между ними и более благополучными странами.

Чтобы преодолеть трудности, вызванные кризисом, в ООН выделили несколько приоритетных направлений работы – защита систем и служб здравоохранения, усиление социальной защиты, защита рабочих мест, малого и среднего бизнеса и работников неформального сектора, содействие миру и доверию для создания социальной сплоченности – и призвали международное сообщество способствовать этому.

ООН начала отслеживать индекс глобального человеческого развития с 1990 года.