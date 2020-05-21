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Три міністри полетіли на Буковину через коронавірус

Четвер, 21 травня 2020, 09:19
Три міністри полетіли на Буковину через коронавірус

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов полетіли у Чернівецьку область розбиратися з епідемічною ситуацією.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу з летовища перед вильотом на Буковину

Пряма мова: "Ми вирушаємо з робочою поїздкою до Чернівецької області. Це буде візит відразу трьох міністрів: міністра внутрішніх справ, міністра Кабінету міністрів та міністра охорони здоров’я

Чернівецька область – регіон, який найбільше потерпає від коронавірусу. На сьогоднішній ранок із 19 706 хворих – 2 842 людини захворіли саме у Чернівецькій області

Дуже важливо самому на місці оцінити ситуацію – поспілкуватися з нашими лікарями, медичними працівниками, побачити на власні очі, як це відбувається, чого їм не вистачає, яка потрібна ще допомога".

Деталі: Степанов сказав, що хоче також оцінити другий етап медичної реформи і проблеми Чернівецької області з цим, у тому числі у зв’язку з епідемією.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Чернівецька областьМОЗАваков
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