Все разделы
Укр / Рус

Три министра полетели на Буковину из-за коронавируса

Четверг, 21 мая 2020, 09:19

Министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов полетели в Черновицкую область разбираться с эпидемической ситуацией.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге с аэродрома перед вылетом на Буковину

Прямая речь: "Мы отправляемся с рабочей поездкой в ​​Черновицкую область. Это будет визит сразу трех министров: министра внутренних дел, министра Кабинета министров и министра здравоохранения

Черновицкая область – регион, который больше всего страдает от коронавируса. На сегодняшнее утро из 19 706 больных – 2 842 человека заболели именно в Черновицкой области

Очень важно самому на месте оценить ситуацию – пообщаться с нашими врачами, медицинскими работниками, увидеть собственными глазами, как это происходит, чего им не хватает, какая нужна еще помощь".

Детали: Степанов сказал, что хочет также оценить второй этап медицинской реформы и проблемы Черновицкой области в этом вопросе, в том числе и в связи с эпидемией.

Темы: коронавирусCovid-2019Черновицкая областьМинздравАваков


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Луганской области погиб командир батальона "Луганск-1"

Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за лжи о ВСУ

Украинская "Мрия" перевезла некачественные китайские респираторы в Польшу – СМИ

Признание в госизмене и диверсиях: правоохранители определили, что ценного в интервью Поклонской и Гиркина

ВидеоПорошенко отреагировал на "пленки Деркача": виноваты Коломойский и Офис Зеленского

В команде Байдена "пленки Деркача" назвали дыркой от бублика

Все главные новости...
коронавирус
Индекс глобального развития из-за COVID-19 впервые за 30 лет будет отрицательным – ООН
Парламент Испании в пятый раз продолжил "коронавирусное" чрезвычайное положение
В Украине новых случаев COVID-19 чуть ли не вдвое больше, чем выздоровевших
Последние новости
09:19
Три министра полетели на Буковину из-за коронавируса
09:18
Индекс глобального развития из-за COVID-19 впервые за 30 лет будет отрицательным – ООН
08:56
Парламент Испании в пятый раз продолжил "коронавирусное" чрезвычайное положение
08:51
В Украине новых случаев COVID-19 чуть ли не вдвое больше, чем выздоровевших
08:43
От коронавируса во Франции за сутки умерли 110 человек
08:31
Ко дню вышиванки Google создал красивый дудл
08:16
Греция откроет туристический сезон в июне
08:00
Главные новости среды и ночи: пресс-конференция Зеленского, ослабление карантина
07:23
Оккупанты ранили двух украинских бойцов – ООС
06:53
Пандемия: еще 100 тысяч человек заболели COVID-19
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!