Три министра полетели на Буковину из-за коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов полетели в Черновицкую область разбираться с эпидемической ситуацией.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге с аэродрома перед вылетом на Буковину

Прямая речь: "Мы отправляемся с рабочей поездкой в ​​Черновицкую область. Это будет визит сразу трех министров: министра внутренних дел, министра Кабинета министров и министра здравоохранения

Черновицкая область – регион, который больше всего страдает от коронавируса. На сегодняшнее утро из 19 706 больных – 2 842 человека заболели именно в Черновицкой области

Очень важно самому на месте оценить ситуацию – пообщаться с нашими врачами, медицинскими работниками, увидеть собственными глазами, как это происходит, чего им не хватает, какая нужна еще помощь".

Детали: Степанов сказал, что хочет также оценить второй этап медицинской реформы и проблемы Черновицкой области в этом вопросе, в том числе и в связи с эпидемией.