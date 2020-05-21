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Уряд Німеччини погодив пакет порятунку Lufthansa на 9 млрд євро – ЗМІ

Четвер, 21 травня 2020, 09:56

Уряд Німеччини погодив остаточні деталі пакету порятунку для найбільшого в Європі авіаперевізника Lufthansa на тлі економічних збитків від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо німецькому виданню Der Spiegel.

За інформацією видання, після тижнів переговорів була досягнута політична домовленість на найвищому рівні, в якій регламентовані суперечливі умови участі держави.

Угода передбачає, що федеральний уряд отримає 25% частку у постраждалій авіакомпанії і надасть їй додатковий капітал. 

У двох наглядових радах представники федерального уряду отримають місця. 

В цілому участь держави, яку на позачергових зборах повинні затвердити акціонери авіакомпанії, повинна скласти до 9 мільярдів євро.

У офіційному коментарі виданню речниця уряду підкреслила, що переговори ще не завершені.

Lufthansa все глибше занурюється в економічну кризу через пандемію коронавірусу. Компанія втрачає близько мільйона євро на годину, понад  90% парку її літаків не використовуються.

Компанія очікує, що сотні її літаків залишаться на землі до 2022 року.

Теми: авіаНімеччинакоронавірусCovid-2019
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