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Правительство Германии согласовало пакет спасения Lufthansa на 9 млрд евро – СМИ

Четверг, 21 мая 2020, 09:56

Правительство Германии согласовало окончательные детали пакета спасения для крупнейшего в Европе авиаперевозчика Lufthansa на фоне экономического ущерба от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно немецкому изданию Der Spiegel.

По информации издания, после недель переговоров была достигнута политическая договоренность на высшем уровне, в которой регламентированы противоречивые условия участия государства.

Соглашение предусматривает, что федеральное правительство получит 25-процентную долю в пострадавшей авиакомпании и предоставит ей дополнительный капитал.

В двух наблюдательных советах представители федерального правительства получат места.

В целом участие государства, которое на внеочередном собрании должны утвердить акционеры авиакомпании, должно составить до 9 млрд евро.

В официальном комментарии изданию пресс-секретарь правительства подчеркнула, что переговоры еще не завершены.

Lufthansa все глубже погружается в экономический кризис из-за пандемии коронавируса. Компания теряет около миллиона евро в час, более 90% парка ее самолетов не используются.

Компания ожидает, что сотни ее самолетов останутся на земле до 2022 года.

Темы: авиаГерманиякоронавирусCovid-2019


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