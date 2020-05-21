Авіаносець США, постраждалий від спалаху коронавірусу, повернувся в море

Авіаносець США "Теодор Рузвельт", який кілька тижнів перебував на базі Гуам через великий спалах коронавірусу на борту в березні, повернувся в море.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Авіаносець покинув Гуам в середу і вийшов у Філіппінське море для проведення кваліфікації, повідомили у ВМС.

Понад 1000 членів екіпажу корабля із майже 4900 мали позитивний результат тесту на COVID-19 під час спалаху. Близько 4000 моряків було евакуйовано з корабля на Гуам. Один член екіпажу помер.

"Після очищення всього корабля від носа до корми відповідна кількість членів екіпажу, потрібних для експлуатації судна, повернулися з карантину після проходження суворих критеріїв повернення до роботи", - йдеться у заяві ВМС.

Незважаючи на те, що понад 600 моряків все ще перебувають в ізоляції, судно може виходити в море, оскільки є достатня кількість здорових членів екіпажу, щоб виконувати важливі функції на борту.