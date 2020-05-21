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Укр / Рус

Авианосец США, пострадавший от вспышки коронавируса, вернулся в море

Четверг, 21 мая 2020, 10:06

Авианосец США "Теодор Рузвельт", который несколько недель находился на базе Гуам из-за крупной вспышки коронавируса на борту в марте, вернулся в море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Авианосец покинул Гуам в среду и вышел в Филиппинское море для проведения квалификации, сообщили в ВМС.

Более 1000 членов экипажа корабля с почти 4900 имели положительный результат теста на COVID-19 во время вспышки. Около 4000 моряков были эвакуированы с корабля на Гуам. Один член экипажа умер.

"После очистки всего корабля от носа до кормы соответствующее количество членов экипажа, необходимых для эксплуатации судна, вернулись с карантина после прохождения строгих критериев возвращения к работе", - говорится в заявлении ВМС.

Несмотря на то, что более 600 моряков все еще находятся в изоляции, судно может выходить в море, поскольку есть достаточное количество здоровых членов экипажа, чтобы выполнять важные функции на борту.

Темы: коронавирусСШАморяки


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