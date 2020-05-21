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Без симптомів: в армії діагностували COVID-19 ще у трьох бійців

Четвер, 21 травня 2020, 10:09
Без симптомів: в армії діагностували COVID-19 ще у трьох бійців

За минулу добу, 20 травня, в українському війську зареєстровано три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Джерело: командування Медичних сил Збройних сил України

Дослівно: "Двоє військовослужбовців (Рівненська область) та один працівників ЗС України (Черкаська область) лікуються вдома під наглядом медичної служби.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Симптоми захворювання відсутні".

Деталі: Загалом станом на 7 ранку 21 травня у ЗСУ 48 осіб хворіють на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

За час пандемії в армії одужали 82 особи, було 2 летальних випадки від коронавірусу.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 205 осоіб. У 29 військовослужбовців ізоляція закінчується у найближчих три доби.

Теми: коронавірусарміяЗбройні силиепідемія
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