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Без симптомов: в армии диагностировали COVID-19 еще у троих бойцов

Четверг, 21 мая 2020, 10:09
Без симптомов: в армии диагностировали COVID-19 еще у троих бойцов

За прошедшие сутки, 20 мая, в украинской армии зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Источник: командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины

Дословно: "Двое военнослужащих (Ровенская область) и один работников ВС Украины (Черкасская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют".

Детали: Всего по состоянию на 7 утра 21 мая в ВСУ 48 человек болеют острой респираторной болезнью COVID-19, вызываемую коронавирусом SARS-CoV-2.

За время пандемии в армии выздоровели 82 человека, было 2 летальных случая от коронавируса.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 205 человек. У 29 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие три дня.

Темы: коронавирусармияВооруженные силыэпидемия
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