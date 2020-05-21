Синоптики попередили про заморозки

За прогнозами українського гідрометцентру, в Україні 21-23 травня на поверхні ґрунту, а місцями й у повітрі заморозки 0-3°.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр

Дослівно: "21-23 травня вночі у західних, 21 травня також і в північних областях на поверхні ґрунту, в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).

21 травня вночі по Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0-2° (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Водночас, 21 травня у більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.