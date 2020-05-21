Синоптики предупредили о заморозках
Четверг, 21 мая 2020, 10:27
По прогнозам украинского гидрометцентра, в Украине 21-23 мая на поверхности почвы, а местами и в воздухе заморозки 0-3°.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр
Дословно: "21-23 мая ночью в западных, 21 мая также и в северных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый).
21 мая ночью по Киевской области на поверхности почвы заморозки 0-2° (І уровень опасности, желтый)".
Детали: В то же время, 21 мая в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Украинская правда