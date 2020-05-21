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ЄС готовий на все для для швидкого відновлення туризму

Четвер, 21 травня 2020, 10:28

ЄС готовий вжити усіх заходів для того, щоб якнайшвидше відновити туризм у Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив Гарі Каппеллі, міністр туризму головуючої у Раді ЄС Хорватії, під час відеоконференції міністрів туризму 20 травня.

На ній міністри країн ЄС обговорювали керівні принципи та рекомендації щодо відкриття кордонів і відновлення туризму у Європі, запропоновані Єврокомісією 13 травня.

"Туризм є однією з ключових галузей європейської економіки, і, на жаль, однією з галузей, які найбільше постраждали від коронавірусної кризи. Сьогоднішня відеоконференція, друга за менш ніж місяць, підтверджує, що ми усі єдині і рішучі у прагненні зробити все можливе для швидкого і повного відновлення європейського туризму… гарантуючи безпеку для відвідувачів і місцевих громад", - зазначив Гарі Каппеллі.

Міністри висловили підтримку таким принципам як тісна координація дій на рівні ЄС, поетапне зняття обмежень на основі даних про розвиток епідемії та недопущення дискримінації.

Декілька країн наголосили на тому, що туристична галузь потребує точкової фінансової підтримки на рівні ЄС, зокрема і плану відновлення економіки ЄС, який ЄК має презентувати 27 травня.

Окремі міністри закликали Єврокомісію надати країнам більше свободи дій щодо зміни правил для авіакомпаній і порядку повернення коштів клієнтам за скасовані рейси.

Також міністри рекомендують створити інтерактивну платформу, на якій звичайні громадяни могли б подивитися, які правила та обмеження для туристів на даний момент діють у тій чи іншій країні.

Нагадаємо, 11 держав Європейського Союзу погодили низку правил щодо того, як створити безпечні умови для проведення літньої відпустки у Європі на тлі пандемії коронавірусу.

Теми: Європатуризм
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