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ЕС готов "на все" для быстрого восстановления туризма

Четверг, 21 мая 2020, 10:28

ЕС готов принять все меры для того, чтобы как можно быстрее восстановить туризм в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил Гарри Каппелли, министр туризма председательствующей в Совете ЕС Хорватии, во время видеоконференции министров туризма 20 мая.

На ней министры стран ЕС обсуждали руководящие принципы и рекомендации по открытию границ и восстановлению туризма в Европе, предложенные Еврокомиссией 13 мая.

"Туризм является одной из ключевых отраслей европейской экономики, и, к сожалению, одной из отраслей, наиболее пострадавших от коронавирусного кризиса. Сегодняшняя видеоконференция, вторая менее чем за месяц, подтверждает, что мы все едины и решительны в стремлении сделать все возможное для скорейшего и полного восстановления европейского туризма... гарантируя безопасность для посетителей и местных общин", - отметил Каппелли.

Министры выразили поддержку таким принципам, как тесная координация действий на уровне ЕС, поэтапное снятие ограничений на основе данных о развитии эпидемии и недопущение дискриминации.

Несколько стран отметили, что туристическая отрасль нуждается в точечной финансовой поддержки на уровне ЕС, в том числе плане восстановления экономики ЕС, который ЕК представит 27 мая.

Отдельные министры призвали Еврокомиссию предоставить странам больше свободы действий по изменению правил для авиакомпаний и порядку возврата средств клиентам за отмененные рейсы.

Также министры рекомендуют создать интерактивную платформу, на которой обычные граждане могли бы посмотреть, какие правила и ограничения для туристов на данный момент действуют в той или иной стране.

Напомним, 11 государств Европейского Союза согласовали ряд правил относительно того, как создать безопасные условия для проведения летнего отпуска в Европе на фоне пандемии коронавируса.

Темы: Европатуристы


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