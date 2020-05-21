Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС готов "на все" для быстрого восстановления туризма

Четверг, 21 мая 2020, 10:28

ЕС готов принять все меры для того, чтобы как можно быстрее восстановить туризм в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил Гарри Каппелли, министр туризма председательствующей в Совете ЕС Хорватии, во время видеоконференции министров туризма 20 мая.

На ней министры стран ЕС обсуждали руководящие принципы и рекомендации по открытию границ и восстановлению туризма в Европе, предложенные Еврокомиссией 13 мая.

"Туризм является одной из ключевых отраслей европейской экономики, и, к сожалению, одной из отраслей, наиболее пострадавших от коронавирусного кризиса. Сегодняшняя видеоконференция, вторая менее чем за месяц, подтверждает, что мы все едины и решительны в стремлении сделать все возможное для скорейшего и полного восстановления европейского туризма... гарантируя безопасность для посетителей и местных общин", - отметил Каппелли.

Министры выразили поддержку таким принципам, как тесная координация действий на уровне ЕС, поэтапное снятие ограничений на основе данных о развитии эпидемии и недопущение дискриминации.

Несколько стран отметили, что туристическая отрасль нуждается в точечной финансовой поддержки на уровне ЕС, в том числе плане восстановления экономики ЕС, который ЕК представит 27 мая.

Отдельные министры призвали Еврокомиссию предоставить странам больше свободы действий по изменению правил для авиакомпаний и порядку возврата средств клиентам за отмененные рейсы.

Также министры рекомендуют создать интерактивную платформу, на которой обычные граждане могли бы посмотреть, какие правила и ограничения для туристов на данный момент действуют в той или иной стране.

Напомним, 11 государств Европейского Союза согласовали ряд правил относительно того, как создать безопасные условия для проведения летнего отпуска в Европе на фоне пандемии коронавируса.

Темы: Европатуризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Европа
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
ЕС стремится увеличить сухопутный экспорт украинского зерна после выхода РФ из "зерновой сделки"
Зеленский: Когда воздушный щит Украины станет достаточно прочным, защитим всю Европу
Последние новости
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
Все новости...
Реклама: