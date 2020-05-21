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На військову службу у червні-липні призовуть 500 офіцерів запасу

Четвер, 21 травня 2020, 10:49
На військову службу у червні-липні призовуть 500 офіцерів запасу

500 офіцерів запасу віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту й ще не проходили військову службу, призовуть на службу у червні-липні.

Джерело: Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України

Деталі: Міністр оборони 19 травня підписав наказ "Про призов громадян України на військову службу за призовом осіб офіцерського складу в червні – липні 2020 року" (№157).

Відповідно до наказу, за 16 військово-обліковими спеціальностями підлягатиме призову 500 офіцерів запасу віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та не проходили військову службу.

Офіцерів зроблять слухачами курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти для проходження обов’язкової підготовки протягом трьох місяців.

Підготовку призваних офіцерів на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації планується розпочати з 2 липня 2020 року.

Мета призову офіцерів – набуття ними практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни, накопичення військово-навченого ресурсу в запасі після їх звільнення, підвищення рівня укомплектованості Збройних сил України офіцерським складом.

Після завершення підготовки передбачається призначення офіцерів на посади до військових частин Збройних сил України.

До участі в Операції об’єднаних сил призваних офіцерів залучати не будуть.

Вони можуть долучитися до ООС лише добровільно, уклавши контракт про проходження військової служби.

На офіцерів, яких буде призвано, розповсюджується весь пакет соціальних пільг та гарантій військовослужбовців за контрактом.

Також за ними зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності.

"Українська правда" у Threads

Теми: Збройні силиармія
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