На военную службу в июне-июле призовут 500 офицеров запаса

500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование и еще не проходили военную службу, призовут на службу в июне-июле.

Источник: Главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Детали: Министр обороны 19 мая подписал приказ "О призыве граждан Украины на военную службу по призыву лиц офицерского состава в июне – июле 2020 года" (№157).

В соответствии с приказом, к 16 военно-учетным специальностям будут подлежать призыву 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу.

Офицеров сделают слушателями курсов переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений для прохождения обязательной подготовки в течение трех месяцев.

Подготовку призванных офицеров на курсах переподготовки и повышения квалификации планируется начать со 2 июля 2020 года.

Цель призыва офицеров – приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты Отечества, накопление военно-обученного ресурса в запасе после их увольнения, повышение уровня укомплектованности Вооруженных сил Украины офицерским составом.

После завершения подготовки предполагается назначение офицеров на должности в воинские части Вооруженных сил Украины.

К участию в Операции объединенных сил призванных офицеров привлекать не будут.

Они могут присоединиться к ООС только добровольно, заключив контракт о прохождении военной службы.

На офицеров, которые будут призваны, распространяется весь пакет социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту.

Также за ними сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности.