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Пресману обрали заставу на тисячу більшу за завданий ним збиток

Четвер, 21 травня 2020, 11:04
Пресману обрали заставу на тисячу більшу за завданий ним збиток

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому нардепу Олександру Пресману у вигляді застави у розмірі 929 тисяч гривень.

Джерело: пресслужба САП, джерело у правоохоронних органах

Дослівно: "20 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату України VIII скликання, підозрюваному у незаконному отриманні компенсації за оренду житла".

Деталі: Пресмана підозрюють у незаконному отриманні 928 тис. гривень компенсації за житло, а запобіжний захід йому обрали у вигляді застави в розмірі 929 тисяч гривень.

Також на ексдепутата поклали певні процесуальні обов'язки.

Йому інкримінують вчинення злочину за ч.2 ст.364 ККУ ("зловживання владою або службовим становищем").

Слідство встановило, що незважаючи на наявність власного житла у столиці, нардеп з листопада 2014 року по серпень 2019 року незаконно отримав понад 928 тис. гривень компенсації за користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Національний".

Офіційно у відомстві прізвища нардепа не називають, проте джерела УП підтвердили, що йдеться про Пресмана.

14 травня детективи НАБУ повідомили йому про підозру.

Пресман народний депутат двох попередніх скликань Ради: у 2012 році – від "Партії регіонів" як член партії; у 2014 році як самовисуванець.

Обидва рази Пресман балотувався в 139 окрузі, що в Одеській області.

У 2019 році він теж брав участь у виборах, але до Ради не пройшов.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційна прокуратурасудВерховна Радагроші
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