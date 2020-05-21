Пресману избрали залог на тысячу больше за нанесенный им ущерб

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему нардепу Александру Пресману в виде залога в размере 929 тысяч гривен.

Источник: пресс-служба САП, источник в правоохранительных органах

Дословно: "20 мая Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Украины VIII созыва, подозреваемому в незаконном получении компенсации за аренду жилья".

Детали: Пресмана подозревают в незаконном получении 928 тыс. гривен компенсации за жилье, а меру пресечения ему избрали в виде залога в размере 929 тысяч гривен.

Также на экс-депутата положили определенные процессуальные обязанности.

Ему инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст.364 УК ("злоупотребление властью или служебным положением").

Следствие установило, что несмотря на наличие собственного жилья в столице, нардеп от ноября 2014 года по август 2019 года незаконно получил более 928 тыс. гривен компенсации за пользование гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Национальный".

Официально в ведомстве фамилии нардепа не называют, однако источники УП подтвердили, что речь идет о Пресмане.

14 мая детективы НАБУ сообщили ему о подозрении.

Пресман народный депутат двух предыдущих созывов Рады: в 2012 году - от "Партии регионов" как член партии; в 2014 году как самовыдвиженец.

Оба раза Пресман баллотировался в 139 округе, что в Одесской области.

В 2019 году он тоже участвовал в выборах, но в Раду не прошел.