Пресману избрали залог на тысячу больше за нанесенный им ущерб
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему нардепу Александру Пресману в виде залога в размере 929 тысяч гривен.
Источник: пресс-служба САП, источник в правоохранительных органах
Дословно: "20 мая Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Украины VIII созыва, подозреваемому в незаконном получении компенсации за аренду жилья".
Детали: Пресмана подозревают в незаконном получении 928 тыс. гривен компенсации за жилье, а меру пресечения ему избрали в виде залога в размере 929 тысяч гривен.
Также на экс-депутата положили определенные процессуальные обязанности.
Ему инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст.364 УК ("злоупотребление властью или служебным положением").
Следствие установило, что несмотря на наличие собственного жилья в столице, нардеп от ноября 2014 года по август 2019 года незаконно получил более 928 тыс. гривен компенсации за пользование гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Национальный".
Официально в ведомстве фамилии нардепа не называют, однако источники УП подтвердили, что речь идет о Пресмане.
14 мая детективы НАБУ сообщили ему о подозрении.
Пресман народный депутат двух предыдущих созывов Рады: в 2012 году - от "Партии регионов" как член партии; в 2014 году как самовыдвиженец.
Оба раза Пресман баллотировался в 139 округе, что в Одесской области.
В 2019 году он тоже участвовал в выборах, но в Раду не прошел.