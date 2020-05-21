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У Росії померли понад 3 тисячі осіб хворих на COVID-19

Четвер, 21 травня 2020, 12:08

Станом на ранок 21 травня в Росії всього зареєстровано 317 554 випадків коронавірусної інфекції, з початку поширення вірусу в Росії померли 3099 осіб.

Джерело: оперативний штаб РФ по боротьбі з коронавірусом

Деталі: За минулу добу в Росії зареєстровано 8849 нових випадків інфекції. Найбільше нових хворих в Москві (2913 осіб), Московської області (892), Санкт-Петербурзі (408).

За добу в РФ померли ще 127 пацієнтів з COVID-19. Всього з початку поширення коронавірусу в Росії померли 3099 осіб.

Число видужали пацієнтів збільшилося до 92 861 чоловік.

Повідомляється, що в РФ провели понад 7,8 мільйона лабораторних досліджень для виявлення інфекції.

Відзначимо, що в РФ подають дані разом з окупованим півостровом Крим. Окупанти повідомляють, що в Криму виявили 299 випадків захворювання, 2 людини померли.

Українська правда
Теми: РосіякоронавірусCovid-2019


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