В России умерли более 3 тысяч человек больных COVID-19
По состоянию на утро 21 мая в России всего зарегистрировано 317 554 случаев коронавирусной инфекции, с начала распространения вируса в России скончались 3099 человек.
Источник: оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом
Детали: За прошлые сутки в России зарегистрированы 8849 новых случаев инфекции.
Больше всего новых заболевших в Москве (2913 человек), Московской области (892), Санкт-Петербурге (408).
За сутки в РФ умерли еще 127 пациентов с COVID-19. Всего с начала распространения коронавируса в России скончались 3099 человек.
Число выздоровевших пациентов увеличилось до 92 861 человека.
Сообщается, что в РФ провели свыше 7,8 миллиона лабораторных исследований для выявления инфекции.
Отметим, что в РФ подают данные вместе с оккупированным полуостровом Крым. Оккупанты сообщают, что в Крыму выявили 299 случаев заболевания, 2 человека умерли.