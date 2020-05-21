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В России умерли более 3 тысяч человек больных COVID-19

Четверг, 21 мая 2020, 12:08

По состоянию на утро 21 мая в России всего зарегистрировано 317 554 случаев коронавирусной инфекции, с начала распространения вируса в России скончались 3099 человек.

Источник: оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом

Детали: За прошлые сутки в России зарегистрированы 8849 новых случаев инфекции.

Больше всего новых заболевших в Москве (2913 человек), Московской области (892), Санкт-Петербурге (408).

За сутки в РФ умерли еще 127 пациентов с COVID-19. Всего с начала распространения коронавируса в России скончались 3099 человек.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 92 861 человека.

Сообщается, что в РФ провели свыше 7,8 миллиона лабораторных исследований для выявления инфекции.

Отметим, что в РФ подают данные вместе с оккупированным полуостровом Крым. Оккупанты сообщают, что в Крыму выявили 299 случаев заболевания, 2 человека умерли.

Украинская правда
Темы: РосcиякоронавирусCovid-2019


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