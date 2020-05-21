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Кличко каже, що не дозволить підвищити тарифи на холодну воду в Києві

Четвер, 21 травня 2020, 12:21
Кличко каже, що не дозволить підвищити тарифи на холодну воду в Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко запевнив, що міська влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення у столиці.

Джерело: брифінг мера 21 травня

Пряма мова: "Ми не дозволимо підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення. В ситуації, коли Україна та Київ борються з пандемією, коли в країні діють обмеження, підвищувати ціну на життєво необхідну послугу –  неприпустимо. Я в цьому переконаний.

Ми розуміємо, що ціна на послуги формується з об’єктивних витрат. Зокрема, вартості електроенергії, зарплати персоналу та інших. Але ж ми повинні зважити і на платоспроможність людей, що значно знизилась через карантинні заходи. Тому міська влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення".

Деталі: Також Кличко подякував киянам за високу платіжну дисципліну. Зокрема, за спожиту холодну воду, рівень оплати в місті - понад 90%.

Що було раніше: 20 травня "Київводоканал" опублікував заяву про наміри підвищити тарифи компанії на послуги водопостачання та водовідведення для киян ще на 19% - із січня 2021 року. 

Зокрема, у "Київводоканалі" пропонували з 2021 року встановити ціну за 1 кубометр холодної води у розмірі 27,35 грн (з ПДВ): з них 14,74 грн - за 1 куб. м водопостачання і 12,61 грн - за водовідведення.

Наразі 1 кубометр холодної води коштує 22,992 грн.

Українська правда

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Теми: водаКиївВіталій Кличкокоронавірускарантин
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