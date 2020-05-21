Усі розділи
Укр / Рус

Кличко каже, що не дозволить підвищити тарифи на холодну воду в Києві

Четвер, 21 травня 2020, 12:21

Міський голова Києва Віталій Кличко запевнив, що міська влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення у столиці.

Джерело: брифінг мера 21 травня

Пряма мова: "Ми не дозволимо підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення. В ситуації, коли Україна та Київ борються з пандемією, коли в країні діють обмеження, підвищувати ціну на життєво необхідну послугу –  неприпустимо. Я в цьому переконаний.

Ми розуміємо, що ціна на послуги формується з об’єктивних витрат. Зокрема, вартості електроенергії, зарплати персоналу та інших. Але ж ми повинні зважити і на платоспроможність людей, що значно знизилась через карантинні заходи. Тому міська влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення".

Деталі: Також Кличко подякував киянам за високу платіжну дисципліну. Зокрема, за спожиту холодну воду, рівень оплати в місті - понад 90%.

Що було раніше: 20 травня "Київводоканал" опублікував заяву про наміри підвищити тарифи компанії на послуги водопостачання та водовідведення для киян ще на 19% - із січня 2021 року. 

Зокрема, у "Київводоканалі" пропонували з 2021 року встановити ціну за 1 кубометр холодної води у розмірі 27,35 грн (з ПДВ): з них 14,74 грн - за 1 куб. м водопостачання і 12,61 грн - за водовідведення.

Наразі 1 кубометр холодної води коштує 22,992 грн.

Українська правда
Теми: водаКиївВіталій Кличкокоронавірускарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві за добу захворіли 65 осіб, в тому числі 7 лікарів, троє пацієнтів померли

Із 23 травня у Києві відкриють наземний транспорт, з 25 травня – метро

фотоЗеленські привітали з Днем вишиванки й подарували сорочки Трампу, Макрону і Трюдо

В Україні нових випадків COVID-19 ледь не у вдвічі більше за тих, хто одужав

На Луганщині загинув командир батальйону "Луганськ-1"

Україна скликає позачергове засідання ТКГ через брехню про ЗСУ

Усі головні новини...
вода
"Київводоканал" пропонує підвищити тарифи на воду ще на 19%
З 19 травня у Києві друга хвиля випробувань тепломереж: хто залишиться без гарячої води
Україна може стикнутися з дефіцитом води – РНБО
Останні новини
12:51
21 травня визначать переможця премії імені Ґеоргія Ґонґадзе
12:29
ДТЕК Ахметова має план по лобіюванню інтересів у держорганах - частина його вже реалізована
12:25
Єврокомісія готує "зелений" план порятунку автоіндустрії – ЗМІ
12:21
Кличко каже, що не дозволить підвищити тарифи на холодну воду в Києві
12:18
Із 1 червня столичні садочки відкриються для дітей – Кличко
12:16
Кабмін виділив 1 мільярд на підтримку тваринництва і бджільництва
12:09
У Києві за добу захворіли 65 осіб, в тому числі 7 лікарів, троє пацієнтів померли
12:08
У Росії померли понад 3 тисячі осіб хворих на COVID-19
12:07
Із 23 травня у Києві відкриють наземний транспорт, з 25 травня – метро
11:50
"Укроборонпром" хоче співпрацювати з бізнесом у сфері безпілотників
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!