Кличко каже, що не дозволить підвищити тарифи на холодну воду в Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко запевнив, що міська влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення у столиці.

Джерело: брифінг мера 21 травня

Пряма мова: "Ми не дозволимо підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення. В ситуації, коли Україна та Київ борються з пандемією, коли в країні діють обмеження, підвищувати ціну на життєво необхідну послугу – неприпустимо. Я в цьому переконаний.

Ми розуміємо, що ціна на послуги формується з об’єктивних витрат. Зокрема, вартості електроенергії, зарплати персоналу та інших. Але ж ми повинні зважити і на платоспроможність людей, що значно знизилась через карантинні заходи. Тому міська влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення".

Деталі: Також Кличко подякував киянам за високу платіжну дисципліну. Зокрема, за спожиту холодну воду, рівень оплати в місті - понад 90%.

Що було раніше: 20 травня "Київводоканал" опублікував заяву про наміри підвищити тарифи компанії на послуги водопостачання та водовідведення для киян ще на 19% - із січня 2021 року.

Зокрема, у "Київводоканалі" пропонували з 2021 року встановити ціну за 1 кубометр холодної води у розмірі 27,35 грн (з ПДВ): з них 14,74 грн - за 1 куб. м водопостачання і 12,61 грн - за водовідведення.

Наразі 1 кубометр холодної води коштує 22,992 грн.