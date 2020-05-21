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Кличко заверил, что не позволит повысить тарифы на холодную воду в Киеве

Четверг, 21 мая 2020, 12:21

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что городская власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод в столице.

Источник: брифинг мэра 21 мая

Прямая речь: "Мы не позволим повышать тарифы на холодную воду и водоотвод. В ситуации, когда Украина и Киев борются с пандемией, когда в стране действуют ограничения, повышать цену на жизненно необходимую услугу - недопустимо. Я в этом убежден".

Дополняется...

Украинская правда
Темы: водаКиевВиталий Кличкокоронавирускарантин


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