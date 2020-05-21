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Кличко заверил, что не позволит повысить тарифы на холодную воду в Киеве

Четверг, 21 мая 2020, 12:21
Кличко заверил, что не позволит повысить тарифы на холодную воду в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что городская власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод в столице.

Источник: брифинг мэра 21 мая

Прямая речь: "Мы не позволим повышать тарифы на холодную воду и водоотвод. В ситуации, когда Украина и Киев борются с пандемией, когда в стране действуют ограничения, повышать цену на жизненно необходимую услугу - недопустимо. Я в этом убежден.

Мы понимаем, что цена на услуги формируется по объективным расходам. В частности, стоимости электроэнергии, зарплаты персонала и других. Но мы должны учесть и платежеспособность людей, которая значительно снизилась из-за карантинных мероприятий. Поэтому городские власти не позволят повышать тарифы на холодную воду и водоотведение".

Детали: Также Кличко поблагодарил киевлян за высокую платежную дисциплину. В частности, за потребленную холодную воду, уровень оплаты в городе - более 90%.

Что было раньше: 20 мая "Киевводоканал" опубликовал заявление о намерениях повысить тарифы компании на услуги водоснабжения и водоотведения для киевлян еще на 19% - с января 2021 года.

В частности, в "Киевводоканале" предложили с 2021 года установить цену за 1 кубометр холодной воды в размере 27,35 грн (с НДС): из них 14,74 грн - за 1 куб.м водоснабжения и 12,61 грн - за водоотведение.

Сейчас 1 кубометр холодной воды стоит 22,992 грн.

Украинская правда

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Темы: водаКиевВиталий Кличкокоронавирускарантин
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