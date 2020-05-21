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Єврокомісія готує "зелений" план порятунку автоіндустрії – ЗМІ

Четвер, 21 травня 2020, 12:25

План Єврокомісії для підтримки автомобільної галузі у зв'язку з коронакризою буде сфокусований на підтримці виробництва більш екологічних авто.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DW, про це свідчить нарис майбутнього документу, що опинився у розпорядженні німецьких ЗМІ.

Згідно з документом, для підтримки автомобільної галузі планується виділити загалом 100 мільярдів євро. При цьому пріоритет надаватиметься виробництву більш дружних до довкілля транспортних засобів, як електроавтомобілі. Цей підхід пояснюють тим, що авто відповідають за близько 75% викидів вуглекислого газу від транспорту, відтак "масова підтримка автоіндустрії створює значні проблеми для наступних поколінь" у контексті зміни клімату.

Від 40 млрд до 60 млрд із загального пакету пропонують інвестувати у "чисті машини", як електроавтомобілі та інші з використанням новітніх технологій, що не використовують традиційне пальне.

Крім того, до 2025 року у ЄС пропонується створити 2 мільйони місць для заряджання електроавтомобілів.

Окреслені у документі принципи співпадають із нещодавньою заявою канцлерки Ангели Меркель, яка зазначила, що плани порятунки економіки мають враховувати необхідність протидіяти зміні клімату, а також із заявою президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн під час анонсування "плану Маршалла" для порятунку економіки блоку.

Йдеться також про підтримку європейських залізниць, які є значно безпечнішими для довкілля, ніж автотранспорт, але їм не вистачає інвестицій і взаємосполученості між різними країнами ЄС. На залізниці у документі пропонують виділити близько 40 мільярдів євро.

ЄС є другим у світі найбільшим виробником автомобілів після Китаю: це близько 300 тисяч підприємств, на яких працюють близько 13,8 мільйонів працівників.

Як повідомлялося раніше, через пандемію коронавірусу продажі автомобілів в Європі різко впали. У квітні по всьому ЄС було продано всь ого близько 270 тисяч автомобілів, тоді як торік того ж місяця - 1,14 млн. Падіння склало 76%.

У деяких країнах, як Італія та Іспанія, у квітні продажі авто обвалилися на 97%.

"Українська правда" у Threads

Теми: автоЄвропа
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