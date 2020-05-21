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Еврокомиссия готовит "зеленый" план спасения автоиндустрии - СМИ

Четверг, 21 мая 2020, 12:25

План Еврокомиссии для поддержки автомобильной отрасли в связи с коронакризисом будет сфокусирован на поддержке производства более экологичных авто.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW, об этом свидетельствует проект будущего документа, оказавшийся в распоряжении немецких СМИ.

Согласно документу, для поддержки автомобильной отрасли планируется выделить 100 млрд евро. При этом приоритет будет отдаваться производству более дружественных к окружающей среде транспортных средств, таких как электромобили. Этот подход объясняют тем, что авто отвечают за около 75% выбросов углекислого газа от транспорта, поэтому "массовая поддержка автоиндустрии создает значительные проблемы для следующих поколений" в контексте изменения климата.

От 40 млрд до 60 млрд из общего пакета предлагают инвестировать в "чистые машины", такие как электромобили и другие с использованием новейших технологий, не использующих традиционное топливо.

Кроме того, к 2025 году в ЕС предлагается создать 2 миллиона мест для подзарядки электромобилей.

Указанные в документе принципы совпадают с недавним заявлением канцлера Ангелы Меркель, которая отметила, что планы спасения экономики должны учитывать необходимость противодействовать изменению климата, а также с заявлением президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен во время анонсирования "плана Маршалла" для спасения экономики блока.

Речь идет также о поддержке европейских железных дорог, которые значительно безопаснее для окружающей среды, чем автотранспорт, но им не хватает инвестиций и согласованности между различными странами ЕС. На железной дороге в документе предлагают выделить около 40 миллиардов евро.

ЕС является вторым в мире крупнейшим производителем автомобилей после Китая: это около 300 000 предприятий, на которых работают около 13,8 млн работников.

Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса продажи автомобилей в Европе резко упали. В апреле по всему ЕС было продано всего около 270 000 автомобилей, тогда как в прошлом году того же месяца - 1 140 000. Падение составило 76%.

В некоторых странах, таких как Италия и Испания, в апреле продажи авто обрушились на 97%.

Темы: автоЕвропа
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