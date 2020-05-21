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Парламент Молдови визначив дату президентських виборів

Четвер, 21 травня 2020, 13:44

Парламент Молдови погодив проведення президентських виборів 1 листопада 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Парламент Молдови погодив проведення президентських виборів 1 листопада 2020 року, підтримавши пропозицію чинного президента Ігоря Додона.

"За" проголосували 50 із 97 присутніх на засіданні депутатів.

Депутат від партії "Дія та солідарність" (PAS) Сергій Литвиненко пропонував іншу дату – 25 жовтня, але юридична комісія не розглянула її і вона не була винесена на голосування.

Спікер парламенту Зінаїда Гречаний пояснила це тим, що поправка подана з порушенням регламенту. Сам депутат стверджує, що вимоги регламенту було дотримано.  

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральна прокуратура Молдови заочно оголосила звинувачення колишньому лідеру Демократичної партії Володимиру Плахотнюку в організації та координації виводу коштів з банківської системи Молдови.

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Теми: Молдовавибори
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