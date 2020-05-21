Усі розділи
Укр / Рус

Парламент Молдови визначив дату президентських виборів

Четвер, 21 травня 2020, 13:44

Парламент Молдови погодив проведення президентських виборів 1 листопада 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Парламент Молдови погодив проведення президентських виборів 1 листопада 2020 року, підтримавши пропозицію чинного президента Ігоря Додона.

"За" проголосували 50 із 97 присутніх на засіданні депутатів.

Депутат від партії "Дія та солідарність" (PAS) Сергій Литвиненко пропонував іншу дату – 25 жовтня, але юридична комісія не розглянула її і вона не була винесена на голосування.

Спікер парламенту Зінаїда Гречаний пояснила це тим, що поправка подана з порушенням регламенту. Сам депутат стверджує, що вимоги регламенту було дотримано.  

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральна прокуратура Молдови заочно оголосила звинувачення колишньому лідеру Демократичної партії Володимиру Плахотнюку в організації та координації виводу коштів з банківської системи Молдови.

Теми: Молдовавибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві за добу захворіли 65 осіб, в тому числі 7 лікарів, троє пацієнтів померли

Із 23 травня у Києві відкриють наземний транспорт, з 25 травня – метро

фотоЗеленські привітали з Днем вишиванки й подарували сорочки Трампу, Макрону і Трюдо

В Україні нових випадків COVID-19 ледь не у вдвічі більше за тих, хто одужав

На Луганщині загинув командир батальйону "Луганськ-1"

Україна скликає позачергове засідання ТКГ через брехню про ЗСУ

Усі головні новини...
Молдова
Молдова може скасувати більшість обмежень 1 червня
Європейські прагнення і зближення економік: Рада ЄС затвердила політику щодо Східного партнерства
КС Молдови визнав неконституційною угоду про російський кредит
Останні новини
14:22
Разумков підписав "антиколомойський" закон і передав президенту
14:16
Агентство ЄС: Європа повинна готуватися до другої хвилі коронавірусу
14:08
Уряд вивів Енергоатом на ринок двосторонніх договорів, в енергетичному співтоваристві заявили: незаконно
14:06
Ворожа міна 120 калібру влучила у вантажний автомобіль на Донбасі: є загиблий і поранені воїни
13:44
Парламент Молдови визначив дату президентських виборів
13:40
У "Київстара" стався збій: користувачі скаржаться на домашній інтернет
13:38
Супрун повідомила, що проти неї готують інформатаку
13:36
Перша заступниця голови МОЗ, яка відповідала за медреформу, пішла з посади
13:29
Як змінився київський вокзал на карантині: МАФи, відеонагляд та непрацюючий ескалатор
13:25
Оголосили підозру екс"беркутівцям", які допомогли запроторити за ґрати "в'язнів Грушевського"
Усі новини...