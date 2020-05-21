Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парламент Молдовы определил дату президентских выборов

Четверг, 21 мая 2020, 13:44

Парламент Молдовы одобрил проведение президентских выборов 1 ноября 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Парламент Молдовы одобрил проведение президентских выборов 1 ноября 2020 года, поддержав предложение действующего президента Игоря Додона.

"За" проголосовали 50 из 97 присутствующих на заседании депутатов.

Депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Сергей Литвиненко предлагал другую дату - 25 октября, но юридическая комиссия не рассмотрела ее и она не была вынесена на голосование.

Спикер парламента Зинаида Гречаный объяснила это тем, что поправка подана с нарушением регламента. Сам депутат утверждает, что требования регламента были соблюдены.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Молдовы заочно объявила обвинение бывшему лидеру Демократической партии Владимиру Плахотнюку в организации и координации вывода средств из банковской системы Молдовы.

Темы: Молдовавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Молдова
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
В ЕС разработали стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: