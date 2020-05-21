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Парламент Молдовы определил дату президентских выборов

Четверг, 21 мая 2020, 13:44

Парламент Молдовы одобрил проведение президентских выборов 1 ноября 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Парламент Молдовы одобрил проведение президентских выборов 1 ноября 2020 года, поддержав предложение действующего президента Игоря Додона.

"За" проголосовали 50 из 97 присутствующих на заседании депутатов.

Депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Сергей Литвиненко предлагал другую дату - 25 октября, но юридическая комиссия не рассмотрела ее и она не была вынесена на голосование.

Спикер парламента Зинаида Гречаный объяснила это тем, что поправка подана с нарушением регламента. Сам депутат утверждает, что требования регламента были соблюдены.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Молдовы заочно объявила обвинение бывшему лидеру Демократической партии Владимиру Плахотнюку в организации и координации вывода средств из банковской системы Молдовы.

Темы: Молдовавиборы


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