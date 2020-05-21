На Донбасі від початку доби внаслідок прицільних обстрілів російсько-окупаційних військ загинув військовий, двоє бійців дістали поранення а це четверо – бойові травмування.

Джерело: полковник Максим Праута на брифінгу з пресцентру Міністерства оборони, пресцентр ООС

Пряма мова: "На превеликий жаль, внаслідок підступних, злочинних дій російсько-окупаційних військ упродовж поточної доби загинув один військовослужбовець Збройних Сил України.

Двох наших воїнів поранено, ще четверо зазнали бойових травмувань. Усі вони на даний час евакуйовані до медичних закладів для надання необхідної допомоги".

Деталі: Пресцентр штабу ООС уточнює, що воїн загинув внаслідок влучання міни 120 калібру у вантажний автомобіль. При цьому один військовий отримав поранення, а четверо бойове травмування.

Пізніше штаб ООС повідомив також, що ще один український захисник отримав осколкове поранення в результаті обстрілів Авдіївки.

Станом на 12.30 четверга в Міноборони нарахували 3 прицільних ворожих обстріли оборонних позицій ОС.

На луганському напрямку вночі окупанти випустили 3 міни 120-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Кримського.

На донецькому напрямку з настанням нової доби противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї неподалік Богданівки.

Вранці з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї ворог обстріляв наші позиції в районі Старогнатівки.

У штабі ООС зазначають, що підрозділи Об’єднаних сил не залишили безкарними злочини противника: у відповідь вели вогонь по ворожих опорних пунктах з чергових вогневих засобів.