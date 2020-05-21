Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворожа міна 120 калібру влучила у вантажне авто на Донбасі: є загиблий і поранені воїни

Четвер, 21 травня 2020, 14:06
Ворожа міна 120 калібру влучила у вантажне авто на Донбасі: є загиблий і поранені воїни
ілюстративне фото

На Донбасі від початку доби внаслідок прицільних обстрілів російсько-окупаційних військ загинув військовий, двоє бійців дістали поранення а це четверо – бойові травмування.

Джерело: полковник Максим Праута на брифінгу з пресцентру Міністерства оборони, пресцентр ООС

Пряма мова: "На превеликий жаль, внаслідок підступних, злочинних дій російсько-окупаційних військ упродовж поточної доби загинув один військовослужбовець Збройних Сил України.

Двох наших воїнів поранено, ще четверо зазнали бойових травмувань. Усі вони на даний час евакуйовані до медичних закладів для надання необхідної допомоги".

Деталі: Пресцентр штабу ООС уточнює, що воїн загинув внаслідок влучання міни 120 калібру у вантажний автомобіль. При цьому один військовий отримав поранення, а четверо бойове травмування.

Пізніше штаб ООС повідомив також, що ще один український захисник отримав осколкове поранення в результаті обстрілів Авдіївки.

Станом на 12.30 четверга в Міноборони нарахували 3 прицільних ворожих обстріли оборонних позицій ОС.

На луганському напрямку вночі окупанти випустили 3 міни 120-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Кримського.

На донецькому напрямку з настанням нової доби противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї неподалік Богданівки.

Вранці з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї ворог обстріляв наші позиції в районі Старогнатівки.

У штабі ООС зазначають, що підрозділи Об’єднаних сил не залишили безкарними злочини противника: у відповідь вели вогонь по ворожих опорних пунктах з чергових вогневих засобів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаДонбастероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
війна
У Києві проведуть навчання з національного спротиву
Міноборони просить про "тишу" в Телеграмі: "Після новин з фронту ворог одразу накриває наших"
У Москві поставили ЗРК "Панцир" на закритому сміттєзвалищі – ЗМІ
Останні новини
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
Усі новини...
Реклама: