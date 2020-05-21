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Вражеская мина 120 калибра попала в грузовой автомобиль на Донбассе: есть погибший и раненые воины

Четверг, 21 мая 2020, 14:06
иллюстративное фото

На Донбассе от начала суток в результате прицельных обстрелов российско-оккупационных войск погиб военный, двое бойцов получили ранения а это четверо - боевые травмы.

Источник: полковник Максим Праута на брифинге в пресс-центре Министерства обороны, пресс-центр ООС

Прямая речь: "К большому сожалению, в результате коварных, преступных действий российско-оккупационных войск в течение текущих суток погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Двое наших воинов ранены, еще четверо получили боевых травмы. Все они в настоящее время эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи".

Детали: Прес-центр штаба ООС уточняет, что воин погиб в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль. При этом один военный получил ранения, а четверо боевые травмы.

По состоянию на 12.30 четверга зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела оборонительных позиций ОС.

На луганском направлении ночью оккупанты выпустили 3 мины 120-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Крымского.

На донецком направлении с наступлением нового времени противник открыл огонь из стрелкового оружия неподалеку Богдановки.

Утром из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия враг обстрелял наши позиции в районе Старогнатовки.

В штабе ООС отмечают, что подразделения Объединенных сил не оставили безнаказанными преступления противника: в ответ вели огонь по вражеским опорных пунктах из дежурных огневых средств.

Украинская правда
Темы: войнаДонбасстерроризм


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