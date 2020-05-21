Поривчастий вітер і "холодяка": синоптик дала прогноз на п'ятницю
Четвер, 21 травня 2020, 14:32
В Україні в п‘ятницю, 22 травня, вночі +2+8 градусів, на Заході та в Центрі ймовірні заморозки, вдень +10+15 градусів.
Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook
Деталі: Згідно з її прогнозом, у цей день вітер з півночі, некомфортний, поривчастий. Дощі найбільш ймовірні у північно-східній частині України.
На Півдні та на Закарпатті - сонце. На решті території - локальні дрібні дощі чергуватимуться із проясненнями.
У Києві, за словами Діденко, в п’ятницю холодно, вдень не вище +10+13 градусів. Вітряно. Місцеві тонкі дощі можливі, але нічого суттєвого.
"Словом, холодяка", - резюмувала синоптик.
Українська правда