Поривчастий вітер і "холодяка": синоптик дала прогноз на п'ятницю

В Україні в п‘ятницю, 22 травня, вночі +2+8 градусів, на Заході та в Центрі ймовірні заморозки, вдень +10+15 градусів.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: Згідно з її прогнозом, у цей день вітер з півночі, некомфортний, поривчастий. Дощі найбільш ймовірні у північно-східній частині України.

На Півдні та на Закарпатті - сонце. На решті території - локальні дрібні дощі чергуватимуться із проясненнями.

У Києві, за словами Діденко, в п’ятницю холодно, вдень не вище +10+13 градусів. Вітряно. Місцеві тонкі дощі можливі, але нічого суттєвого.

"Словом, холодяка", - резюмувала синоптик.