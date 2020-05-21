Все разделы
Укр / Рус

Порывистый ветер и "холодина": синоптик дала прогноз на пятницу

Четверг, 21 мая 2020, 14:32

В Украине в пятницу, 22 мая, ночью +2+8 градусов, на Западе и в Центре вероятные заморозки, днем ​​+10+15 градусов.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook

Детали: Согласно ее прогнозу, в этот день ветер с севера, некомфортный, порывистый. Дожди наиболее вероятны в северо-восточной части Украины.

На юге и Закарпатье - солнце. На остальной территории - локальные мелкие дожди будут чередоваться с прояснениями.

В Киеве, по словам Диденко, в пятницу холодно, днем ​​не выше +10+13 градусов. Ветрено. Местные легкие дожди возможны, но ничего существенного.

"Словом, холодина", - резюмировала синоптик.

 
 

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Мина 120 калибра попала в грузовой автомобиль на Донбассе: есть погибший и раненые

Супрун сообщила, что против нее готовят информатаку

В Киеве за сутки заболели 65 человек, в том числе 7 врачей, трое пациентов умерли

С 23 мая в Киеве откроют наземный транспорт, с 25 мая – метро

фотоЗеленские поздравили с Днем вышиванки и подарили сорочки Трампу, Макрону и Трюдо

В Украине новых случаев COVID-19 чуть ли не вдвое больше, чем выздоровевших

Все главные новости...
погода
Синоптики предупредили о заморозках
В Украине будет холодно и дождь, возможны заморозки
В среду половину Украины покропят дожди
Последние новости
15:01
Нацсовет проверит "1+1" и NewsOne через Украину без Крыма и разжигание ненависти
14:57
Случай малярии обнаружили в Харькове: заболел студент
14:54
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
14:50
Более 80% женщин в Украине считают, что будут экономить на продуктах из-за пандемии. Исследование ООН
14:47
Писатель Жадан сравнил приглашение от Ермака с рекрутингом на "Титаник"
14:46
фотоАваков "пристроил" на Буковине вертолет для транспортировки инфекционных больных
14:35
У Кличко спросили, куда ушли деньги "на уборку снега": Киев сэкономил тысячи тонн соли
14:32
КартыПорывистый ветер и "холодина": синоптик дала прогноз на пятницу
14:22
Разумков подписал "антиколомойский" закон и передал президенту
14:16
Агентство ЕС: Европа должна готовиться ко второй волне коронавируса
Все новости...