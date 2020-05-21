Порывистый ветер и "холодина": синоптик дала прогноз на пятницу

В Украине в пятницу, 22 мая, ночью +2+8 градусов, на Западе и в Центре вероятные заморозки, днем ​​+10+15 градусов.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook

Детали: Согласно ее прогнозу, в этот день ветер с севера, некомфортный, порывистый. Дожди наиболее вероятны в северо-восточной части Украины.

На юге и Закарпатье - солнце. На остальной территории - локальные мелкие дожди будут чередоваться с прояснениями.

В Киеве, по словам Диденко, в пятницу холодно, днем ​​не выше +10+13 градусов. Ветрено. Местные легкие дожди возможны, но ничего существенного.

"Словом, холодина", - резюмировала синоптик.