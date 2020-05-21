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Аваков "прилаштував" на Буковині вертоліт для транспортування інфекційних хворих

Четвер, 21 травня 2020, 14:46
Аваков прилаштував на Буковині вертоліт для транспортування інфекційних хворих

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відправився на Буковину та передав області вертоліт, який надали Україні безоплатно, для транспортувати інфекційних хворих.

Джерело: пресслужба МВС

Пряма мова Авакова: "У Чернівецькій області на цілодобове чергування заступив санітарний вертоліт МВС для транспортування інфекційно-хворих, який за рейс може перевозити 4-6 хворих на відстань до 1200 км. Якщо ситуація загостриться, а лікарні будуть перенавантажені, область скористається цією перевагою".

 

Деталі: Повідомляється, що вертоліт МІ-8 брав участь у миротворчих місіях ООН і востаннє працював у Республіці Малі. Його передали ДСНС на умовах безоплатного договору.

Вертоліт обладнано ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою і спеціальним модулем, у якому фіксується капсула в польоті.

 

Разом із Аваковим Буковину відвідав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов та колишній прем'єр Ареній Яценюк.

Степанов нагадав, що наразі в Україні виявили 19706 хворих на коронавірус, з них 2842 - в Чернівецькій області.

 

Пряма мова Степанова: "Це близько 14% від загальної цифри по країні. Сьогодні я особисто відвідаю лікарні  визначені для лікування COVID-19. Перевіримо роботу закладів, стан забезпеченості їх усім необхідним для лікування хворих на коронавірус, поспілкуємося з медпрацівниками".

Яценюк був на зустрічі у якості засновника фонда для допомоги чернівецьких лікарень. Він подякував уряду Дениса Шмигаля.

Українська правда

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Теми: АваковМВСЧернівецька областькоронавірусCovid-2019
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