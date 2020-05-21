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Аваков "пристроил" на Буковине вертолет для транспортировки инфекционных больных

Четверг, 21 мая 2020, 14:46

Министр внутренних дел Арсен Аваков отправился на Буковину и передал области вертолет, который предоставили Украине бесплатно, для транспортировки инфекционных больных.

Источник: пресс-служба МВД

Прямая речь Авакова: "В Черновицкой области на круглосуточное дежурство заступил санитарный вертолет МВД для транспортировки инфекционно-больных, который за рейс может перевозить 4-6 больных на расстояние до 1200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом".

 

Детали: Сообщается, что вертолет Ми-8 участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали. Его передали ГСЧС на условиях безвозмездного договора.

Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

Вместе с Аваковым Буковину посетил министр здравоохранения Максим Степанов, министр Кабинета министров Олег Немчинов и бывший премьер Арсений Яценюк.

Степанов напомнил, что сейчас в Украине обнаружили 19706 больных коронавирусом, из них 2842 - в Черновицкой области.

Прямая речь Степанова: "Это около 14% от общей цифры по стране. Сегодня я лично посещу больницы, определенные для лечения COVID-19. Проверим работу заведений, состояние обеспеченности их всем необходимым для лечения больных коронавирусом, пообщаемся с медработниками".

Яценюк был на встрече в качестве учредителя фонда для помощи черновицких больниц. Он поблагодарил правительство Дениса Шмыгяля.

Украинская правда
Темы: АваковМВДЧерновицкая областькоронавирусCovid-2019


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