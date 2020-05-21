В уряді Польщі планують провести президентські вибори 28 червня

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про плани провести президентські вибори 28 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Onet.

"Ми хочемо виконати наші конституційні обов'язки і провести ці вибори відповідно до Конституції, і сьогодні ми плануємо зробити це 28 червня. Пізніший термін не підходить, тому що до 6 серпня закінчується термін повноважень президента, і з термінів, які потім випливають із закону, це може означати, що оголошення виборів або їх схвалення виборів Верховним судом затягнулося б за цей строк", - сказав прем'єр-міністр.

"Сьогодні ми націлюємося на 28 червня", - підкреслив Моравецький.

У прийнятій 10 травня резолюції Державна виборча комісія заявила, що на виборах президента Польщі, призначених на 10 травня цього року, не було можливості голосувати за кандидатів. При цьому наголошувалося, що спікер Сейму має протягом 14 днів призначити дату нових виборів.

Слід зазначити, що пропонована урядом дата створює складнощі для опозиції, оскільки її новий кандидат Рафал Тшасковський ще має зібрати 100 тис. підписів, а в умовах карантину це непросто.

Як відомо, опозиційна "Громадянська коаліція" висунула кандидатом у президенти мера Варшави Рафала Тшасковського після того як кандидатка Малгожата Кідава-Блонська знялася з виборів.

Політологи розраховували, що вибори пройдуть 12 липня.

Детальніше про це читайте у статті Вибори без голосування: коли Польща зможе вибрати нового президента