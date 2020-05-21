Все разделы
Укр / Рус

В правительстве Польши планируют провести президентские выборы 28 июня

Четверг, 21 мая 2020, 15:11

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о планах провести президентские выборы 28 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.

"Мы хотим выполнить наши конституционные обязанности и провести эти выборы в соответствии с Конституцией, и сегодня мы планируем сделать это 28 июня. Более поздний срок не подходит, потому что до 6 августа истекает срок полномочий президента, и по срокам, которые затем следуют из закона, это может означать, что объявление выборов или их одобрения выборов Верховным судом затянулось бы за этот срок", - сказал премьер-министр.

"Сегодня мы нацеливаемся на 28 июня", - подчеркнул Моравецкий.

В принятой 10 мая резолюции Государственная избирательная комиссия заявила, что на выборах президента Польши, назначенных на 10 мая этого года, не было возможности голосовать за кандидатов. При этом отмечалось, что спикер Сейма должен в течение 14 дней назначить дату новых выборов.

Следует отметить, что предлагаемая правительством дата создает сложности для оппозиции, поскольку ее новый кандидат Рафал Тшасковский еще должен собрать 100 тыс. подписей, а в условиях карантина это непросто.

Как известно, оппозиционная "Гражданская коалиция" выдвинула кандидатом в президенты мэра Варшавы Рафала Тшасковского после того как кандидат Малгожата Кидава-Блоньска снялась с выборов.

Политологи рассчитывали, что выборы пройдут 12 июля.

Подробнее об этом читайте в статье Выборы без голосования: когда Польша сможет выбрать нового президента

Темы: Польшавиборыпрезидент


powered by lun.ua
Главное сегодня

Мина 120 калибра попала в грузовой автомобиль на Донбассе: есть погибший и раненые

Супрун сообщила, что против нее готовят информатаку

В Киеве за сутки заболели 65 человек, в том числе 7 врачей, трое пациентов умерли

С 23 мая в Киеве откроют наземный транспорт, с 25 мая – метро

фотоЗеленские поздравили с Днем вышиванки и подарили сорочки Трампу, Макрону и Трюдо

В Украине новых случаев COVID-19 чуть ли не вдвое больше, чем выздоровевших

Все главные новости...
Польша
Самолетом "Мрия" перевезли некачественные китайские респираторы в Польшу – СМИ
Польша может открыть границы в середине июня
Пограничники объясняют, где можно пересечь границу с Польшей пешком, а где на авто
Последние новости
15:11
В правительстве Польши планируют провести президентские выборы 28 июня
15:08
Сети АЗС продолжают поднимать цены на автогаз
15:06
"Не подошли по видению": глава Минздрава объяснил, почему отклонил всех кандидатов на пост главы НСЗУ
15:01
Нацсовет проверит "1+1" и NewsOne через Украину без Крыма и разжигание ненависти
14:57
Случай малярии обнаружили в Харькове: заболел студент
14:54
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
14:50
Более 80% женщин в Украине считают, что будут экономить на продуктах из-за пандемии. Исследование ООН
14:47
Писатель Жадан сравнил приглашение от Ермака с рекрутингом на "Титаник"
14:46
фотоАваков "пристроил" на Буковине вертолет для транспортировки инфекционных больных
14:35
У Кличко спросили, куда ушли деньги "на уборку снега": Киев сэкономил тысячи тонн соли
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!