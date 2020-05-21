В правительстве Польши планируют провести президентские выборы 28 июня

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о планах провести президентские выборы 28 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.

"Мы хотим выполнить наши конституционные обязанности и провести эти выборы в соответствии с Конституцией, и сегодня мы планируем сделать это 28 июня. Более поздний срок не подходит, потому что до 6 августа истекает срок полномочий президента, и по срокам, которые затем следуют из закона, это может означать, что объявление выборов или их одобрения выборов Верховным судом затянулось бы за этот срок", - сказал премьер-министр.

"Сегодня мы нацеливаемся на 28 июня", - подчеркнул Моравецкий.

В принятой 10 мая резолюции Государственная избирательная комиссия заявила, что на выборах президента Польши, назначенных на 10 мая этого года, не было возможности голосовать за кандидатов. При этом отмечалось, что спикер Сейма должен в течение 14 дней назначить дату новых выборов.

Следует отметить, что предлагаемая правительством дата создает сложности для оппозиции, поскольку ее новый кандидат Рафал Тшасковский еще должен собрать 100 тыс. подписей, а в условиях карантина это непросто.

Как известно, оппозиционная "Гражданская коалиция" выдвинула кандидатом в президенты мэра Варшавы Рафала Тшасковского после того как кандидат Малгожата Кидава-Блоньска снялась с выборов.

Политологи рассчитывали, что выборы пройдут 12 июля.

Подробнее об этом читайте в статье Выборы без голосования: когда Польша сможет выбрать нового президента