Поліція в ході спецоперації ліквідувала масштабну шахрайську схему

Поліція провела в кількох областях України спецоперацію з затримання членів міжрегіональної банди шахраїв.

Джерело: сайт Національної поліції

Деталі: За даними правоохоронців, злочинна організація складалася з кількох організованих злочинних груп. Зловмисники діяли на території всієї держави. До складу організації входило 20 осіб. Наразі затримано 12 активних учасників – організатора, трьох співорганізаторів та вісьмох членів злочинної організації.

У спецоперації брали участь спецпідрозділ КОРД та співробітники карного розшуку поліції Хмельницької, Одеської, Житомирської, Івано-Франківської та Черкаської областей.

Згідно з повідомленням, зловмисники під приводом продажу мінеральних добрив та дизельного пального привласнювали кошти потерпілих. Вони мали кілька заздалегідь підготовлених "сценаріїв", які залежали від поведінки обраних жертв.

Зокрема, зловмисники телефонували до фермерів, керівників організацій і представлялися працівниками підприємства, яке нібито займається продажем мінеральних добрив або дизельного пального. Після домовленості про продаж товару зловмисники просили сплатити передплату. Щойно потерпілі перераховували завдаток за товар – зловмисники відключали телефони та зникали.

Мали зловмисники і злочинну схему дій на випадок, коли обрана жертва погоджувалася сплатити кошти лише після доставлення товару. В такому випадку шахраї підшукували постачальників, які насправді надавали послуги із продажу мінеральних добрив і дизельного пального, та замовляли доставку товару на адреси потерпілих. Зловмисники підробляли документи, зокрема платіжні доручення, та надсилали їх в електронному вигляді потенційним покупцям.

Отримавши платіжне доручення, потерпілі не перевіряли надходження коштів та починали розвантажувати товар. В цей час один із членів злочинної організації телефонував до представника покупця та вимагав негайно перерахувати кошти за поставлене майно. Шахрай надавав розрахунковий рахунок, який вони потім спустошували.

Для злочинних дій шахраї створили 17 фіктивних підприємств з різними розрахунковими рахунками. Фігурантам інкримінують вчинення 57 шахрайств. Сума збитків становить понад 18 мільйонів гривень.

В ході проведення понад 30 обшуків за місцем мешкання фігурантів поліцейські вилучили зброю, наркотики, банківські картки, фінансово-господарські документи різних товариств. Крім того, знайдено іноземну валюту та золоті вироби.

Досудове розслідування триває в рамках кримінального провадження за ч.1,2,3,4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст.255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу.