Полиция в ходе спецоперации ликвидировала масштабную мошенническую схему

Полиция провела в нескольких областях Украины спецоперацию по задержанию членов межрегиональной банды мошенников.

Источник: сайт Национальной полиции

Детали: По данным правоохранителей, преступная организация состояла из нескольких организованных преступных групп. Злоумышленники действовали на территории всего государства. В состав организации входило 20 человек. Сейчас задержаны 12 активных участников – четверо организаторов и восемь членов преступной организации.

В спецоперации принимали участие спецподразделение КОРД и сотрудники уголовного розыска полиции Хмельницкой, Одесской, Житомирской, Ивано-Франковской и Черкасской областей.

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Согласно сообщению, злоумышленники под предлогом продажи минеральных удобрений и дизельного топлива присваивали средства потерпевших. Они имели несколько заранее подготовленных сценариев, которые зависели от поведения избранных жертв.

В частности, злоумышленники звонили к фермерам, руководителям организаций и представлялись работниками предприятия, которое якобы занимается продажей минеральных удобрений или дизельного топлива. После договоренности о продаже товара злоумышленники просили оплатить аванс. Как только жертвы перечисляли задаток за товар - злоумышленники отключали телефоны и исчезали.

Имели злоумышленники и преступную схему действий на случай, если жертва соглашалась уплатить средства только после доставки товара. В таком случае мошенники подыскивали поставщиков, которые действительно оказывали услуги по продаже минеральных удобрений и дизельного топлива, и заказывали доставку товара по адресу потерпевших. Злоумышленники подделывали документы, в частности платежные поручения, и присылали их в электронном виде потенциальным покупателям.

Получив платежное поручение, потерпевшие не проверяли поступление средств и начинали разгружать товар. В это время один из членов преступной организации звонил к представителю покупателя и требовал немедленно перечислить средства за поставленный товар. Мошенник давал расчетный счет, который они затем опустошали.

Для преступных действий мошенники создали 17 фиктивных предприятий с различными расчетными счетами. Фигурантам инкриминируют совершение 57 мошенничеств. Сумма ущерба составляет более 18 млн гривен.

В ходе проведения более 30 обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли оружие, наркотики, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы различных обществ. Кроме того, найдена иностранная валюта и золотые изделия.

Досудебное расследование ведется в рамках уголовного производства по ч.1,2,3,4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст.255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса.