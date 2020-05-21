Усі розділи
Укр / Рус

Європейські посли передали медзасоби 936 територіальним громадам

Четвер, 21 травня 2020, 15:25

Європейські посли передали 936 українським об’єднаним територіальни громадам медичні засоби для боротьби з епідемією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу українського МЗС.

Європейські посли передали понад 936 об’єднаним територіальним громадам медичні засоби для боротьби з  COVID-19. У перевірці вантажу перед відправленням у громади 21 травня, взяли участь голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, посол Німеччини Анка Фельдгузен, посол Естонії Каімо Кууск, посол Польщі Бартош Ціхоцький та перший секретар Посольства Швеції в Україні Луїз Морсінг, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Вантаж медичних засобів, серед яких захисні рукавички, маски, окуляри, безконтактні термометри, респіратори та дезінфікуючі засоби, був придбаний у рамках програми підтримки реформи децентралізації U-LEAD with Europe Європейським Союзом та п’ятьма країнами-членами ЄС (Німеччина, Швеція, Данія, Польща, Естонія) за участі Карітас України.

Допомога закуплена Представництвом ЄС в Україні та буде розподілена серед медичних працівників 936 об'єднаних територіальних громад. 

"Здорові громади – це основа сильної України. Я пишаюся тим, що ЄС та U-Lead здатні підтримати українські громади у селах та невеликих містах у боротьбі з коронавірусом", - зазначив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.  

Міністр закордонних справ висловив свою вдячність за підтримку ЄС та держав-членів.

"Понад 9 мільйонів громадян України нині мешкають в об’єднаних територіальних громадах. Європейські партнери не лише активно підтримували і підтримують українську реформу децентралізації, яка підвищила рівень життя мільйонів українців. Вони також демонструють готовність підставити плече у складні часи коронавірусної кризи. Ця підтримка не лише посилить спроможність громад протистояти вірусу, але й надалі зміцнить зв’язки між Україною та ЄС", - зазначив Дмитро Кулеба.

Як повідомлялось раніше, ЄС вже оголосив про виділення понад 190 мільйонів євро на підтримку України. Ці кошти є частиною глобального пакету #TeamEurope від Євросоюзу і країн-членів ЄС у відповідь на спалах COVID-19. 



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Випадок малярії виявили в Харкові: захворів студент

Ворожа міна 120 калібру влучила у вантажне авто на Донбасі: є загиблий і поранені воїни

Супрун повідомила, що проти неї готують інформатаку

У Києві за добу захворіли 65 осіб, в тому числі 7 лікарів, троє пацієнтів померли

Із 23 травня у Києві відкриють наземний транспорт, з 25 травня – метро

фотоЗеленські привітали з Днем вишиванки й подарували сорочки Трампу, Макрону і Трюдо

Усі головні новини...
Останні новини
15:52
Поблизу затонулого судна в Одесі виявили забруднення води і повітря
15:49
В Одесі "замінували" аеропорт, порт, лікарні та ще купу об’єктів
15:42
Начальниця відділення банку вивела з рахунків клієнтів 1 мільйон гривень – прокуратура
15:38
Google опублікував список заборонених тем про коронавірус на YouTube
15:25
Європейські посли передали медзасоби 936 територіальним громадам
15:16
Відео, фотоПоліція в ході спецоперації ліквідувала масштабну шахрайську схему
15:11
В уряді Польщі планують провести президентські вибори 28 червня
15:08
Мережі АЗС продовжують піднімати ціни на автогаз
15:06
"Не підійшли за баченням": очільник МОЗ пояснив, чому відхилив всіх кандидатів на посаду голови НСЗУ
15:01
Нацрада перевірить "1+1" і NewsOne через Україну без Криму і розпалювання ненависті
Усі новини...