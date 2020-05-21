Европейские послы передали медсредства 936 территориальным общинам

Европейские послы передали 936 украинским объединенным территориальным общинам медицинские средства для борьбы с эпидемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

Европейские послы передали более 936 объединенным территориальным общинам медицинские средства для борьбы с COVID-19.

В проверке груза перед отправкой в ​​общины 21 мая

Груз медицинских средств, среди которых защитные перчатки, маски, очки, бесконтактные термометры, респираторы и дезинфицирующие средства, был приобретен в рамках программы поддержки реформы децентрализации U-LEAD with Europe Европейским Союзом и пятью странами-членами ЕС (Германия, Швеция, Дания Польша, Эстония) при участии "Каритас Украина".

Помощь закуплена представительством ЕС в Украине и будет распределена среди медицинских работников 936 объединенных территориальных общин.

"Здоровые общины - это основа сильной Украины. Я горжусь тем, что ЕС и U-Lead способны поддержать украинские общины в селах и небольших городах в борьбе с коронавируса", - отметил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Министр иностранных дел выразил свою благодарность за поддержку ЕС и государств-членов.

"Более 9 млн граждан Украины сейчас живут в объединенных территориальных общинах. Европейские партнеры не только активно поддерживали и поддерживают украинскую реформу децентрализации, повысила уровень жизни миллионов украинский. Они также демонстрируют готовность подставить плечо в трудные времена коронавирусной кризиса. Эта поддержка не только усилит способность общин противостоять вирусу, но и в дальнейшем укрепит связи между Украиной и ЕС ", - отметил Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось ранее, ЕС уже объявил о выделении более 190 000 000 евро в поддержку Украины. Эти средства являются частью глобального пакета #TeamEurope от Евросоюза и стран-членов ЕС в ответ на вспышку COVID-19.

приняли участие глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, посол Германии Анка Фельдгузен, посол Эстонии Каймо Кууск, посол Польши Бартош Цихоцкий и первый секретарь посольства Швеции в Украине Луиз Морсинг, а также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.