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В Одесі "замінували" аеропорт, порт, лікарні та ще купу об’єктів

Четвер, 21 травня 2020, 15:49
В Одесі замінували аеропорт, порт, лікарні та ще купу об’єктів

В Одесі невідомі повідомили про замінування важливих об’єктів міста, правоохоронці перевіряють інформацію.

Джерело: відділ комунікації поліції Одеської області

Дослівно: "Серед об’єктів, про можливий вибух на яких сьогодні о 14-ій годині до поліції надійшло анонімне повідомлення, - лікувальні заклади, продовольчі гіпермаркети, авто- та залізничний вокзали, міжнародний аеропорт, морський порт".

Деталі: Наразі повідомлення перевіряють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

Українська правда
Теми: Одесаполіція
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