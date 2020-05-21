В Одессе "заминировали" аэропорт, порт, больницы и еще кучу объектов

В Одессе неизвестные сообщили о заминировании важных объектов города, правоохранители проверяют информацию.

Источник: отдел коммуникации полиции Одесской области

Дословно: "Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 14.00 в полицию поступило анонимное сообщение, - лечебные учреждения, продовольственные гипермаркеты, авто- и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт".

Детали: Сейчас сообщение проверяют следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.