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В Одессе "заминировали" аэропорт, порт, больницы и еще кучу объектов

Четверг, 21 мая 2020, 15:49
В Одессе заминировали аэропорт, порт, больницы и еще кучу объектов

В Одессе неизвестные сообщили о заминировании важных объектов города, правоохранители проверяют информацию.

Источник: отдел коммуникации полиции Одесской области

Дословно: "Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 14.00 в полицию поступило анонимное сообщение, - лечебные учреждения, продовольственные гипермаркеты, авто- и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт".

Детали: Сейчас сообщение проверяют следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Украинская правда

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Темы: Одессаполиция
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