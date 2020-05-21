Зеленський призначив Єніна представником України у Суді ООН щодо справ проти РФ

Президент Володимир Зеленський уповноважив заступника міністра закордонних справ Євгенія Єніна представляти Україну у справах проти Росії, що розглядаються Міжнародним судом ООН та арбітражних трибуналах з морського права.

Джерело: розпорядження президента №332, опубліковане на сайті глави держави

Деталі: Згідно з документом, Єнін буде займатися справами про порушення Росією міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, а також справами щодо "прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці і щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів".

Заступником Єніна призначено посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова.

Нагадаємо: Раніше Україну у Міжнародному суді ООН та арбітражах у справах проти Росії представляла Олена Зеркаль, яка пішла з МЗС в грудні 2019 року, після чого була призначена радницею голови правління "Нафтогазу".

Варто зазначити, що міжнародна юридична команда, яка веде процес у справах проти РФ, лишилася незмінною, її кістяк формують найняті консультанти, представники юридичної компанії Covington & Burling, з якими МЗС продовжило контракт.