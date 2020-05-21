Усі розділи
Укр / Рус

Зеленський призначив Єніна представником України у суді ООН щодо справ проти РФ

Четвер, 21 травня 2020, 17:12

Президент Володимир Зеленський уповноважив заступника міністра закордонних справ Євгенія Єніна представляти Україну у справах проти Росії, що розглядаються Міжнародним судом ООН та арбітражних трибуналах з морського права.

Джерело: розпорядження президента №332, опубліковане на сайті глави держави

Деталі: Згідно з документом, Єнін буде займатися справами про порушення Росією міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, а також справами щодо "прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці і щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів".

Заступником Єніна призначено посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова.

Українська правда
Теми: ЗеленськийООНсудРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Підозрюваний у вбивстві ексміністр Кожара вніс 2 мільйони застави

Випадок малярії виявили в Харкові: захворів студент

Ворожа міна 120 калібру влучила у вантажне авто на Донбасі: є загиблий і поранені воїни

Супрун повідомила, що проти неї готують інформатаку

У Києві за добу захворіли 65 осіб, в тому числі 7 лікарів, троє пацієнтів померли

Із 23 травня у Києві відкриють наземний транспорт, з 25 травня – метро

Усі головні новини...
Зеленський
Зеленський обіцяє постійні перевірки, поки всі лікарі не отримають надбавки
Зеленські привітали з Днем вишиванки й подарували сорочки Трампу, Макрону і Трюдо
Білі плями на антикорупційній карті Зеленського
Останні новини
17:16
Оператор ГТС закупить 0,5 мільярда кубометрів газу на "митний склад"
17:16
ЄС всупереч своїм правилам візьме участь в організованій РФ зустрічі щодо Криму - ЗМІ
17:12
Зеленський призначив Єніна представником України у суді ООН щодо справ проти РФ
16:50
УЗ встановить нові ескалатори у вестибюлі вокзалу у Києві за 10 мільйонів
16:45
Сторінку бренду вишиванок захейтили за фото Зеленського з дружиною
16:43
Пом'якшення карантину на Рівненщині не буде
16:43
Перший регіон Іспанії призупинив скасування карантину через зростання числа інфекцій
16:41
"Київстар" відновив роботу домашнього інтернету та розповів про компенсації
16:20
Суддя Вовк зобов’язав відкрити справу про втручання Байдена в роботу Шокіна
16:16
Підозрюваний у вбивстві ексміністр Кожара вніс 2 мільйони застави
Усі новини...