Зеленський призначив Єніна представником України у Суді ООН щодо справ проти РФ

Президент Володимир Зеленський уповноважив заступника міністра закордонних справ Євгенія Єніна представляти Україну у справах проти Росії, що розглядаються Міжнародним судом ООН та арбітражних трибуналах з морського права.

Джерело: розпорядження президента №332, опубліковане на сайті глави держави

Деталі: Згідно з документом, Єнін буде займатися справами про порушення Росією міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, а також справами щодо "прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці і щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів".

Заступником Єніна призначено посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова.