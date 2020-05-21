Зеленський призначив Єніна представником України у суді ООН щодо справ проти РФ
Четвер, 21 травня 2020, 17:12
Президент Володимир Зеленський уповноважив заступника міністра закордонних справ Євгенія Єніна представляти Україну у справах проти Росії, що розглядаються Міжнародним судом ООН та арбітражних трибуналах з морського права.
Джерело: розпорядження президента №332, опубліковане на сайті глави держави
Деталі: Згідно з документом, Єнін буде займатися справами про порушення Росією міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, а також справами щодо "прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці і щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів".
Заступником Єніна призначено посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова.
Українська правда