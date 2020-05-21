Зеленский назначил Енина представителем Украины в Суде ООН по делам против РФ

Президент Владимир Зеленский уполномочил заместителя министра иностранных дел Евгения Енина представлять Украину в делах против России, которые рассматриваются Международным судом ООН и арбитражными трибуналами по морскому праву.

Источник: распоряжение президента №332, опубликованное на сайте главы государства

Детали: Согласно документу, Енин будет заниматься делами о нарушении Россией международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также делами касательно "прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе и о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей".

Заместителем Енина назначен посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцова.