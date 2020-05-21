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Зеленский назначил Енина представителем Украины в Суде ООН по делам против РФ

Четверг, 21 мая 2020, 17:12
Зеленский назначил Енина представителем Украины в Суде ООН по делам против РФ

Президент Владимир Зеленский уполномочил заместителя министра иностранных дел Евгения Енина представлять Украину в делах против России, которые рассматриваются Международным судом ООН и арбитражными трибуналами по морскому праву.

Источник: распоряжение президента №332, опубликованное на сайте главы государства

Детали: Согласно документу, Енин будет заниматься делами о нарушении Россией международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также делами касательно "прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе и о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей".

Заместителем Енина назначен посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцова.

Напомним: Ранее Украину в Международном суде ООН и арбитражах по делам против России представляла Елена Зеркаль, которая ушла из МИД в декабре 2019 года, после чего была назначена советником председателя правления "Нафтогаза".

Стоит отметить, что международная юридическая команда, которая ведет процесс по делам против РФ, осталась неизменной, ее костяк формируют нанятые консультанты, представители юридической компании Covington & Burling, с которыми МИД продлил контракт.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийООНсудРосcия
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